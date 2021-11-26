AKP’li belediyeden işçilere miting tehdidi: 4 kişi getirmeyen işe gelmesin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın İzmir programında AKP'li Menemen Belediyesi personellerinin mitinge katılımı zorunlu tutuldu. Belediye yetkilisi işçilere, "Eğer yanınızda dört kişi getirmeyecekseniz pazartesi işe gelmeyin" diyerek tehdit etti. O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "İnsanların ekmeğiyle oynamak bu kadar basit mi ?" diye sordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP’li Menemen Belediyesi tarafından personelin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir'in Menemen ilçesinde yapacağı mitinge katılmaya zorlandığı ortaya çıktı.

“YANINIZDA 4 KİŞİ GETİRMEZSENİZ İŞE GELMEYİN”

Menemen Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Göksel Arsoy olduğu iddia edilen bir kişi, işçileri toplayarak “Mitinge katılmak zorunlu. Eğer yanınızda dört kişi getirmeyecekseniz pazartesi işe gelmeyin” ifadesini kullandı. O anları ise bir işçi cep telefonuyla kaydetti.

“İNSANLARIN EKMEĞİYLE OYNAMAK BU KADAR BASİT Mİ?”

İşçinin çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Göksel Arsoy, Alsancak Stadı’nın açılışı için İzmir’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törenine katılması için belediye işçilerini açıkça tehdit etti: ‘Mitinge yanında 4 kişi getirmeyen işe gelmesin. ‘İnsanların ekmeğiyle oynamak bu kadar basit mi ?” diye sordu.

CHP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan CHP Menemen İlçe Başkanlığı da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

*AKP’li Menemen Belediyesi, tehditli katılım çağrısı ile korku saçtı. Menemen Belediyesi İdarecileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir ve Menemen programına katılım çağrısıyla sınırları zorlayan bir tutum sergilemiş, savurdukları tehditler, işi çığırından çıkarmıştır.

*Her personele, kendinin yanı sıra TC kimlik numaralarını önceden vermek suretiyle 4 kişi daha getirme zorunluluğu dayatan, bununla kalmayıp, gözdağını veren bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz!

“İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZIN ÜZERİNE KURDUKLARI BU BASKIYI DERHAL KALDIRMALIDIRLAR”

*Programlarının coşkulu geçmesi arzularını anlayabiliriz ancak, insanları ekmekleri, aşları, işleri ile tehdit ederek zorlamalarını anlamak mümkün değildir. Siyaset ve yöneticilik ahlakıyla, hatta insanlıkla bağdaşmayan bu tehditkarlığı kabul etmiyoruz.

*Demokrasi ve milli irade çığırtkanlığı yaparken, bunlara tezat yaklaşımlar sergiledikleri ortadadır. İşçi arkadaşlarımızın üzerine kurdukları bu baskıyı derhal kaldırmalıdırlar.

İlginizi Çekebilir İYİ Partili vekilden 'otobüsle mitinge insan taşındı' iddialarına yanıt