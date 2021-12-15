AKP’li belediyeden skandal karar: CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri konuşmasın diye kürsüyü kaldırdılar

Kayseri’de geçtiğimiz kasım ayında AKP’li Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Mehmet Savruk ile İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel arasında kürsü tartışması yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın ardından AKP’li belediyenin aralık ayı meclis toplantısında 33 yıldır belediye meclisinde bulunan kürsü kaldırıldı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Partili Grup Başkanvekili Kazım Yücel, belediyenin 25 Kasım 2021 de gerçekleştirilen kasım ayı belediye meclis toplantısında söz isteyip kürsüden konuşma yapmak isteyince AKP'li Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Mehmet Savruk tarafından engellenmek istemişti. Savruk'un uyarılarına rağmen kürsüye çıkan ve konuşmak isteyen Yücel’e e Savruk, “Lütfen Kazım bey oturduğunuz yerden konuşun, bu meclisimizde böyle bir usül yok. Teamülleri yerine getirip lütfen bu usulü bozmayalım” uyarısında bulunmuştu. Savruk'a tepki gösteren Kazım Yücel ise, “Seçilmiş belediye meclis üyelerinin kürsüyü kullanmasına engel olamazsınız” diyerek çıkışmıştı.

KÜRSÜ KALDIRILDI

Yaşanan kürsü krizinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 33 yıldır kullanılan meclis kürsüsün kaldırıldığı görüldü.

“BİZLERİ KÜRSÜYÜ KALDIRARAK SUSTURAMAZSINIZ“

CHP ve İYİ partili meclis üyelerinin kürsüden konuşmaması için kürsünün kaldırıldığını ifade eden İYİ partili Kazım Yücel duruma tepki gösterdi. Kürsüden konuşma haklarının ellerinden alınmasının halka yapılan bir ayıp olarak değerlendiren Yücel şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarında biz seçilmiş meclis üyeleri salonda bulunan kürsüleri meclise ve halka hitaben kullanırız ve kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye'de örneği olmayan kürsüsüz belediye meclisleri, demokrasinin susturulması olarak adlandırırız ve buna asla müsaade etmeyiz. Bir sonraki belediye meclis salonunda kürsü yerinde olmaz ise halkın temsilcileri olan bizler ve İYİ Parti grubu adına ayakta tüm meclis üyelerinin yüzlerine baka baka stant up yaparak konuşuruz. Bizleri kürsüyü kaldırarak susturamazsınız. Kayseri Büyükşehir belediyesine yakışır bir meclis olmalı ve bir belediye başkanının kürsü yerinde yoksa gündemi açmaması gereklidir. Çünkü o bir belediye başkanının değil, Kayseri halkının oy verdiği seçilmişlerin haklarını görsün, beyan etsin diye yerinde duran ve kullanılan bir kürsüdür. Kürsüyü kaldırmak halkının ağzını kapamak, kürsüyü kaldırmak, seçmenlerin seçtikleri meclis üyelerini konuşturmamaktır. Biz buna İYİ Parti grubumuz adına izin vermeyiz”

“KÜRSÜYÜ KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kürsünün kaldırılmasına tepki gösteren CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer ise şöyle konuştu:

“Geçen haftaki bütçe görüşünde kürsü krizi olmuştu ve bu hafta da kürsü ortadan kaldırılmış. Bildiğiniz üzere herhangi bir konu üzerine meclis üyelerinin 10'ar dakika lehte veya aleyhte sözlü konuşma hakları vardır. Bunu kürsüden de yapabilirsiniz oturduğunuz yerde yapabilirsiniz. Ama biz böyle durumlarda kürsüyü tercih ediyoruz. Anlatmamız ve izah etmemiz gereken şeyler oluyor. Bazen de uzun zaman alıyor, biz kürsü kullanmaya devam edeceğiz. Kürsüyü de koymazlarsa çıkarız kürsünün olmadığı yerde anlatacaklarımızı Kayseri kamuoyuyla paylaşırız”

İlginizi Çekebilir AKP'li isim mecliste gerçek enflasyon oranını itiraf etti