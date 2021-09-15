AKP’li belediyeden tartışılan proje….

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda uygulamayı planladığı ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği dönüşüm projesi tartışmalara neden oldu. Eski başkan Yusuf Ziya Yılmaz döneminde Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan AKP'li Mustafa Yurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i sert bir dille eleştirdi: Bu ısrar ve iştah niye? Anlaşılır ve inanılır gibi değil. Üstelik onca mağduriyet, itiraz ve mahkeme kararlarına rağmen...

İsmail AKDUMAN

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Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda uygulamayı planladığı, Site Cami sınırından Anıt Park çevresine kadar uzanan 4 hektarlık kentsel dönüşüm projesi, bölgede bulunan mülk sahipleri tarafından yargıya taşındı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme, Belediye Kanunu’nda yer alan kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenecek bir yerin “en az 5, en fazla 500 hektar olması gerektiği ve etaplar halinde yapılabileceğine” dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan imar planlarının yasal koşullara uyup uymadığı, şehircilik ilkeleri ile kamu yararına uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiğine vurgu yaparak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

134 mülk sahibi avukatları aracılığıyla itiraz dilekçelerini belediyeye verdi.

İTİRAZLAR AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yönetiminde gerçekleşen Eylül ayı meclis toplantısında, komisyonda Cumhur İttifakı meclis üyelerinin reddettiği, Millet İttifakı üyelerinin kabul edilmesi yönünde oy kullandığı itiraz dilekçeleri teklifi görüşüldü.

Projeye itiraz eden 134 mülk sahibinin yazılı olarak avukatları aracılığıyla belediyeye sunduğu itiraz dilekçesinde, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının dikkate alınarak yeniden bir çalışma yapılması gerektiği belirtilerek, mahkeme kararının uygulanmaması halinde, savcılığa ilgililer hakkında “görevi kötüye kullanma suçlaması” ile suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Dönüşüm projesi içinde yer alan Askeri Gazino’nun yerinin askeri alan olarak kalması yönünde Savunma Bakanlığı’nın yaptığı itirazında yer aldığı itiraz teklifi, Cumhur İttifakı üyelerince reddedildi.

Oylamada CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı meclis üyeleri itirazların görüşülmesi yönünde oy verdi.

Toplantıda Cumhuriyet Meydanı dönüşüm projesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan imar plan tadilatı da Cumhur İttifakı üyelerince kabul edildi.



“ESKİ BAŞKANIN YAPTIĞI ESERLER ORTADAN KALDIRILIYOR”

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz döneminde Fen İşleri Daire Başkanlığı ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Mustafa Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i eleştirdi.

Yurt, Çiftlik Caddesi’nin trafiğe açılmasını, Kültür Parkı da Kent Yönetim Merkezi ile Terminal yapılmasına ve Cumhuriyet Meydanı dönüşüm projesi için tepki göstererek, Başkan Demir’i şehircilik ilkelerine aykırı projeler yapmakla suçladı.

Yurt, kentte 19 yıl Belediye Başkanlığı yapan ve şimdiki AKP Milletvekili olan Yusuf Ziya Yılmaz döneminde yapılan eserlerin tek tek ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

“DÖNÜŞÜMÜ GECEKONDU MAHALLELERİNDE YAP”

Eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz döneminde yapılan eserlerin yıkılarak, eski hallerine dönüştürüldüğünü belirten Mustafa Yurt, halkın parasının boş yere harcandığını ileri sürdü.

Cumhuriyet meydanı dönüşüm projesinin de rant için olduğunu ileri süren Yurt, “Şayet, Mustafa Demir başkan, bu şehirde bir şeyleri yıkıp yeniden yapmak istiyorsa, öncelikle şehrin üst mahallelerindeki çarpık ve gecekondu yapıları yıkıp kentsel dönüşümü yapsın. Otopark bahanesiyle rantı yüksek Cumhuriyet Meydanı ve Çiftlik Caddesi çevresinde değil. Samsun’un en planlı alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı ve Çiftlik Caddesi’nde kentsel dönüşüm yapılmasındaki, bu ısrar ve iştah niye? Anlaşılır ve inanılır gibi değil. Üstelik onca mağduriyet, itiraz ve mahkeme kararlarına rağmen” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı Projesi kapsamında, Samsun’un Fuar, Kültür, Turizm, Ticaret, Eğlence ve Yaşam Merkezi haline getirileceği ve kent kimliğine yeni ve farklı bir vizyon kazandırılacağı ileri sürülüyor.