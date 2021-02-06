AKP’li belediyeden TÜRGEV’e tartışmalı tahsis

Esenler Belediye Meclisi'nin şubat ayı oturumlarında belediye ait bir taşınmaz TÜRGEV'e tahsis edildi. Meclis oturumunda oya sunulan tahsis talebi ile ilgili komisyon raporunda yer alan bilgilere göre TÜRGEV, 27 Ağustos 2020 yılında belediyeye başvurarak bina tahsisi istedi.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de vakfın talebi üzerine 1 Şubat 2021 tarihinde belediyeye ait 1242 ada 5 parselde bulunan 750 metrekarelik taşınmazın, öğrencilerin eğitim-öğretim, barınma, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması için TÜRGEV'e 49 yıllığına tahsis edilmesi için teklif hazırladı.

Teklif, belediye meclisine havale edildi. Teklifi inceleyen komisyonlar, ortak hizmet projesi çerçevesinde belediyeye ait taşınmazın kullanım hakkının 25 yıllığına TÜRGEV'e verilmesini uygun bulundu. Tapuya da kullanım hakkıyla ilgili şerh düşüldü. Tahsis kararı meclis oturumunda CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşılık, AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

“6 AYDIR TÜRGEV KULLANIYOR”

Oturumda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, belediyeye ait parselde yıllar önce inşaat başladığında binanın TÜRGEV'e verileceği yönünde duyum aldığını ve 2017 yılında bu konuyla ilgili meclis başkanlığına soru önergesi verdiğini hatırlatarak “Aradan 4 yıl geçmesine karşın önergeme yanıt gelmedi ancak bu sırada inşaat bitti ve bugün TÜRGEV'e tahsis kararı çıktı” dedi.

Binanın yaklaşık 6 aydır zaten TÜRGEV tarafından kullanıldığını söyleyen Şahin “İBB'nin ilçedeki mülklerinin kullanım hakkını, İBB Meclisi'nde çoğunluğunuzu kullanarak Esenler Belediyesi'nin kullanımına tahsis ediyorsunuz. Esenler Belediyesi'nin kendi taşınmazlarını da yandaş vakıflara vererek peşkeş çekiyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Şahin, belediyenin borçlarına karşılık okul ve cami alanlarını SGK'ya ve Hazine'ye devretmesine atıf yaparak “Belediyenin borçlarını ödeyemediği için mülklerini elden çıkaran AKP'li yönetim, yandaş TÜRGEV'e adrese teslim 15 milyonluk bina yapıp bedava 25 yıllığına veriyor” dedi.

Belediyenin TÜRGEV'e tahsis ettiği bina 750 metrekarelik parsel üzerinde bulunuyor. 2 bodrum, 1 zemin 4 normal katlı bina, toplam 5 bin 250 metrekare kullanım alanına sahip.

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