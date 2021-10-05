AKP’li belediyeden ‘yolcu garantili’ teleferik

Geçtiğimiz günlerde AKP’li Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nde, Afyonkarahisar Kalesi’ne teleferik yapılmasıyla ilgili ihaleye çıkılması için encümene yetki verilmesi görüşüldü ve teleferiğin yolcu garantili olarak yapılması kararı alındı.

Müslüm EVCİ

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Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AKP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi toplantısında Afyonkarahisar Kalesi'ne teleferik yapılmasıyla ilgili ihaleye çıkılması için encümene yetki verilmesi görüşüldü. Teleferiğin “yolculu garantili” olarak yapılması kararı alındı.

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, “teleferiğe değil, yolcu garantili yapılmasına karşıyız” diyerek karara ret oyu verdi.

CHP'DEN YOLCU GARANTİLİ TELEFERİĞE TEPKİ

Konuya ilişkin bugün il başkanlık binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, teleferiğin yıllık 140 bin yolcu garantili olarak 25 yıllığına bir firmaya verilmesine tepki gösterdi.

“YOLCU GARANTİSİNİ HANGİ KRİTERE GÖRE VERDİNİZ?”

“Biz, teleferiğe karşı değiliz. İlimizin tarihi ve kültürel tanıtımına katkı sağlayacak her türlü yatırımı destekleriz ancak “yolcu garantili” olmasına karşıyız” diyen Başkan Görgöz şunları söyledi:

* Belediye yılda 140 bin yolcu taahhüdünde bulunarak, teleferik fiyatının yaklaşık 25 lira olacağını ve yüklenici firmaya 25 yıllığına işletme hakkı verileceğini ilan etti.

* Belediye başkanı ise ihaleye giren olmazsa ‘belediye olarak biz yapacağız' dedi. Belediye yetkililerine soruyorum; Yılda 140 bin yolcu garantisi hedefini hangi kritere göre, neye göre belirlediniz?

* Bu hedefler tutmadığı takdirde bu karara onay veren meclis üyeleri karşılaşılacak zararın açıklamasını yapabilecekler mi?

* Biz de diyoruz ki, madem öyle olası bir zararın tamamını onay veren meclis üyeleri ödesinler.

“VATANDAŞ RESMEN SOYULUYOR”

Onlarca yol, köprü ve havalimanının yap-işlet-devret modeliyle ihale edildiğini ve hepsinden zarar edildiğini ifade eden Görgöz, söyle konuştu:

* Anlaşılan saray iktidarı ve belediyeleri yaptıkları hataların hala farkına varamamışlar. Burnumuzun dibinde Zafer Havalimanı var. 2021 yılı için 1 milyon 317 bin yolcu uçuş garantisi verildi.

* 2012'den bugüne kadar verilen uçuş garantisi hedeflerindeki yanılma payı yüzde 96. Yüklenici firmaya şu ana kadar 46 milyon Euro önendi.

* Tamamlama bedeli 50 milyon Euro olan Zafer Havalimanına maliyet bedeli neredeyse ödenmiş durumda.

* Kalan 24 yılda milyonlarca Euro ödenmeye devam edecek. Peki, bu paralar kimin cebinden çıkıyor? Halkın cebinden. Kim kazanıyor?

* Yüklenici firma. Peki, siz bu yolcu garantilerinin hedefini neye göre belirlediniz? Rantçıların daha fazla kazanmasına göre belirlendiği ortaya çıkıyor.

* İhaleyi veren, ihaleyi, alan kazanıyor, vatandaş resmen soyuluyor.