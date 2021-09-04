AKP’li belediyeler Erdoğan’ın kararını yok saydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Haziran ayı sonunda yayımladığı "tasarruf tedbirleri" genelgesine yönetimi AKP’den olan belediyelerin uymadığı ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ

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30 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “tasarruf tedbirleri” genelgesi yayımlanmış ve genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin kararlar yer almıştı.

“DOKÜMANLARIN PAYLAŞIMI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK”

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında “Basın ve Yayın Giderlerine Düzenleme” başlığı altında, “Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. Rapor, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak” denilmişti.

AKP'Lİ BELEDİYELER GENELGEYİ YOK SAYDI

Genelgede belediyelerin bülten ve benzeri yayınlar basmaması gerektiği net bir dille ifade edilirken AKP'li belediyelerin bu kararlara uymadığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ, geçtiğimiz günlerde AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi'nin aylık çıkardığı “Şehir Postası” isimli gazetesinin Ağustos ayında da basımını gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin ardından, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 20 sayfalık “Büyük Şehir Bülteni'nin” 51. sayısını basarak halka ücretsiz dağıttı. Büyük Şehir Bülteni'nin içeriğinde ise AKP'li Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Kayserililere söz verdiği projelerin müjdeleri, Ulaşım A.Ş., KAYMEK ve KASKİ'nin faaliyetleri gibi birçok konu yer aldı.

“GENELGE YAYIMLANMADAN ÖNCE 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilisi, “Genelgenin delindiği bir konu söz konusu değil. Yayımlanan genelgede de bize hak tanınıyor. Genelge yayımlanmadan önce 1 yıllık bir sözleşme imzalanmıştı. Yılbaşından itibaren bültenin basımı yapılmayacak” ifadelerini kullandı.