AKP’li belediyeden AKP’li başkana ihale kıyağı

Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP grup sözcüsü ve Artuklu Belediyesi meclis üyesi Mehmet Ali Amak, Ağustos 2019’da AKP’li Artuklu Belediyesinin “Artuklu ilçesi 2 kat sathi kaplama” adı altında gerçekleştirdiği 17 milyonluk ihaleyi AKP’li Midyat Belediyesi Başkanı Veysi Şahin’in yeğeninin firması olan olan Uğur İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verdiğini iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP grup sözcüsü ve Artuklu Belediye meclis üyesi Mehmet Ali Amak, AKP yönetimindeki Artuklu Belediyesi'nin AKP'li Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yeğenine ait olan Uğur İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 17 milyon 92 bin TL'lik ihale verdiğini söyledi.

HDP'li Amak, Kamu İhale Kanunu'nun olağanüstü şartlarda kullanılan (KİK) 21c maddesi kapsamında “Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” iddiasıyla ihale “pazarlık” usulü yapıldığını kaydetti.

AKP'Lİ BAŞKAN, İHALEYİ 21C MADDESİYLE AKRABASINA VERMİŞ

Yapılan ihalelelere ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP grup sözcüsü Mehmet Ali Mamak, “2019 yılında Artuklu Belediyesi 2 katlı sathi kaplama ihalesi açıyor. Bu ihaleyi 21/c ile yani özel güvenlik gerekçesiyle yapılması zorunlu olan çalışmalar arasındadır. Ama hepimizin malumudur 21c maddesi karakol yapımı yada yolu yapılacaksa bu maddeyle ihale edilebilir. Şuanda Mardin Büyükşehir Belediyesi aynı gerekçelerle yapmış olduğu ihalelerin birçoğunda hep soruşturmalar açıldı. 2019 yılında AKP'li Artuklu belediyesi de maalesef aynı yöntemle 17 milyonluk bir ihale açtı ama maalesef çalışma yapılması gerekilen yerlerde formaliteden bir asfaltlama yapıldı bu asfaltlama çalışmasından 3 ay içerisinde yolların tümü bozuldu. Bazı yaptığımız araştırmalar sonucunda bu ihaleni Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yeğeninin şirketi olan Uğur İnşaata 17 milyonluk ihale verilmiş. Faaliyet raporunda biz bunu detaylı bir şekilde paylaştık. Bu firma sürekli Artuklu Belediyesinin tüm ihalelerine giriyor ve 21/b 21/c ile bu ihaleleri alıyorlar. İşi aldı da hakkıyla yapsa sorun olmaz ama yapılan işler iş değil herhangi bir kontrol yok, çalışma da yapılmıyor” diye konuştu.



“RANT, YOLSUZLUK, USULSÜZLÜK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR”

2021 yılının Şubat ayında ise bir başka yol yapım çalışması ihalesinin ise AKP Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in kurmuş olduğu Şahinler İnşaata verildiğini öner süren Amak, ”Aynı gerekçeyle farklı mahallelerde yapılan yol yapım çalışması için açılan 20 milyonluk ihaleyi AKP Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in kurmuş olduğu firma olan Şahin İnşaata açık ihale usulü ile veriliyor. Bunların geliş amacı zaten ortadan bunlar kendi çıkarları doğrultusunda siyaseti alet ederler ve bu yöntemlerle kendi çevrelerine çıkar sağlıyorlar. Rant, yolsuzluk, usulsüzlük almış başını gidiyor. Özellikle Artuklu belediyesinde bu olaylara rağmen ne bir denetlemesi var, ne bir müfettişlik durum var. AKP'li Artuklu belediyesi bu kadar usulsüzlük ve yolsuzluklarla dile getiriliyor ama maalesef ki tek bir denetleyici yok” ifadelerini kullandı.