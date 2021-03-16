AKP’li belediyenin 1 günlük iş ilanına tepki: Yazıktır, günahtır, ayıptır

Kayseri'de AKP'li Tomarza Belediyesi'nin 15 kişilik geçici işçi alımı için işe başvuru süresini 1 gün ile sınırlı tutması tepki topladı.

Belediyenin kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde duyurmadan 15 kişilik geçici işçi ilanı verdiğini belirten CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, şunları söyledi:

* Memleketimin çocukları işsizlikten kırılırken AKP'li belediye yandaşları için iş üretme telaşına düşmüş. Suç bastırmak için 15 Mart 2021 (dün) tarihinde mesai sonrasında ilana çıkılıp, bugün başvuru ve mülakat tarihi olarak vermiş. İlanda ne belediyenin sitesinde ne de İŞKUR'da yok.

* Görülen o ki, kimlerin işe gireceği zaten belli ama olası bir şikâyetin önüne geçmek için de böyle bir yol izlenmiş. Yazıktır, günahtır, ayıptır

“KİMLERİN İŞE ALINDIĞININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İşçi alımı için günler öncesinden duyuru yapılması gerektiğini ifade eden Arık, “Madem eleman alınacak, duyurusunu günler öncesinden yapın, tüm Tomarza'nın eleman alınacağından bilgisi olsun. Sonrasında müracaatları alın ve o işi en çok hak edene, liyakat sahibini verin. Adama göre iş ayarlama peşine düşüp, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşlarınıza yedirmek yerine, işe göre adam bulup milletin derdine derman olun. Tomarzalı kardeşlerim iş beklerken, kimler işe alındı, vasıfları neler bunun da takipçisi olacağız” dedi.

“KUL HAKKI YEMEK BUNLAR İÇİN SIRADANLAŞTI”

Geçtiğimiz aylarda belediye ile ilgili gündeme getirdiği yolsuzluk iddialarını da anımsatan Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Kısa bir süre önce Tomarza Belediyesi'nin Belediye Başkanı, ilçe başkanı ve AKP'li tüccarlar eli ile zarara uğratıldığını belgeleriyle ortaya koymuş, sonrasında da konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştuk.

* Yağlı boya ile yol yaptığını, çatı tamiratında kalorifer peteği kullandığını belgeleriyle ortaya koyduğumuzda Tomarza Belediyesi, evraklar düzenlenirken yanlışlık yapıldığını öne sürerek nasıl bir ciddiyetsizlikle belediyeyi yönettiklerini ortaya koymuşlar, iddialarımızın doğruluğunu da kabul etmişlerdi.

* Dönemin AKP Tomarza İlçe Başkanı, şimdiki belediye başkanı inkâr etmeye çalışsa da 60 liralık konaklama ücretini neden belediyeye ödettiği konusuna hiç değinmedi. Maalesef yolsuzluk, usulsüzlük, kul hakkı yemek bunlar için sıradanlaştı