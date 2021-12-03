AKP’li belediyenin 7 aracı kayıp

Sayıştay, AKP’li Niğde Belediyesi adına tescil edilmiş araçların listesi ile idarenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda; 7 adet taşıtın belediye adına tescilli olmasına rağmen idarenin kayıtlarında bulunmadığını tespit etti.

Müslüm EVCİ

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Sayıştay’ın 2020 yılı AKP'li Niğde Belediyesi Denetim Raporu yayımlandı. Raporda Niğde İl Emniyet Müdürlüğünden alınan Niğde Belediyesi adına tescil edilmiş araçların listesi ile belediye idaresinin taşıtlara ilişkin envanter kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda; 7 adet taşıtın belediye adına tescilli olmasına rağmen idarenin kayıtlarında bulunmadığı belirtildi.

“SORUMLULAR HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILMALI”

Bu taşıtların hurdaya ayrılıp ayrılmadığı, devir veya hibe edilip edilmediği konularında ise herhangi bir bilgiye erişilmediği belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun “Kişisel sorumluluk ve zarar” başlıklı 12'nci maddesinin birinci fıkrasında; Devlet memurlarının, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorunda olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından; araçların sayımının yapılarak kayıt altına alındığı ifade edilmiştir. Ancak kayıtlara ilişkin bilgi tarafımıza sunulmamıştır.

* Netice olarak; belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde; İdare envanterinde bulunmayan araçların ilgili mevzuatlarına göre devir ve tescil işlemlerinin yapılması ya da hurdaya ayırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya bunun haricinde akıbeti belirlenemiyorsa bu araçlara ilişkin ise gerekli çalışmaların ivedilikle yapılıp sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

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