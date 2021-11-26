AKP’li belediyenin borcu dudak uçuklattı

AKP'li Bursa Orhangazi Belediyesi'nin hesap ve işlemleri ile mali tablolarını inceleyen Sayıştay, belediyenin izin verilen borç stok tutarının çok üzerinde borç yükü altında olduğunu, borçlarını ödeyemediğini ve ağır bir mali yük altında bırakıldığını tespit etti.

Halil ATAŞ

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AKP’li Bursa Orhangazi Belediyesi’nin ağır bir mali yük altında olduğu ve borçlarını ödeyemediği ortaya çıktı.

“BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR, AĞIR BORÇ YÜKÜ ALTINDA”

AKP’li Orhangazi Belediyesi hesap ve işlemleri ile mali tablolarının inceleyen Sayıştay, Belediye’nin izin verilen borç stok tutarının çok üzerinde borç yükü altında olduğu, borçlarını ödeyemediği ve ağır bir mali yük altında bırakıldığı tespit etti. Hazırlanan taslak raporda şöyle denildi:

* Belediyenin kamu idarelerine olan vergi, prim, pay vb. yükümlülükleri ile üçüncü kişilere ödemelerini zamanında yerine getiremediği, bu nedenle ceza, faiz, zam ve icra gibi birçok yaptırımla karşı karşıya bırakıldığı belirlenmiştir.

* Belediyenin 2019 yılı sonu net bütçe geliri 68 milyon 806 bin 671,68 TL olup, bu tutara 2019 yılı için belirlenen yüzde 22,58 yeniden değerleme oranı uygulandığında Orhangazi Belediyesi için Kanun'un öngördüğü borç stok tutarı 2020 yılı için 84 milyon 343 bin 218,15 TL olmaktadır.

* Belediye’nin 31.12. 2020 tarihli bilançosuna göre piyasa borçları (bütçe emanetleri), vergi ve sosyal güvenlik borçları ve banka kredileri olmak üzere toplam 91 milyon 727 bin 850,96 TL borcu bulunmaktadır.

* Bu durumda Belediye’nin borç stok tutarının yaklaşık 7 milyon 400 bin TL fazlası kadar borç yükü altında olduğu görülmektedir.

“BORÇLANMA İMKÂNI BULUNMUYOR”

Bu kapsamda Belediyenin, mevzuat gereği borçlanma imkanın bulunmadığı belirtilen raporda, “Belediye borcunun 57 milyon 40 bin 639,21 TL'si “320 Bütçe Emanetleri Hesabı”nda olup üçüncü kişilere olan borçlardır. Bu borçlar nedeni ile Belediye ağır icra dosyaları ile karşı karşıya kalıp bu borçlar için 2020 yılında 2 milyon 40 bin 543,38 TL faiz ödemiştir. “368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı”nda 29 milyon 645 bin 623,72 TL borç olup, (ödeme planına göre vergi dairesi ve SGK borçları faiz hariç 35 milyon 354 bin 813,06 TL) bu borç için 2020 yılında 605 bin 268,28 TL faiz ödenmiştir” denildi.

İLLER BANKASI TEMİNATIYLA KREDİ KULLANMIŞ

Belediye’nin 19.02.2020 tarih ve 2010/93 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 2020 yılı içerisinde İller Bankası teminatıyla bir bankadan 3 milyon 901 bin 500 TL’lik kredi kullandığını tespit eden denetçi raporun devamında şu bilgilere yer verildi:

* Belediyenin toplam 4 milyon 680 bin 588,03 TL kredi borcu bulunmaktadır. Krediler için 2020 yılında ödenen toplam faiz 1 milyon 311 bin 519,56 TL olup icra dosyaları vb. dahil toplam faiz yükü 3 milyon 957 bin 331,22 TL'dir.

* Ayrıca “333 Emanetler Hesabı”nın alt ekonomik kodunda olan Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabında yüklenicilerin hakedişlerinden kesilen 2 milyon 377 bin 252,28 TL tutarında SGK borçları ödenemediği için bu hesapta bekletilmektedir.

* Bu durum, ileride faiz ve diğer para cezası ödemelerine neden olabileceği gibi yüklenicilerin de mağdur olmasına neden olacak ve hukuksal sorunlar ortaya çıkaracaktır.

*Belediye, SSK primleri, kamu idare payları, üçüncü kişilerden vergi sorumlusu olarak kestiği vergiler de dâhil olmak üzere birçok vergisini ödeyememektedir.

HAZİNEDEN YARDIM ALMIŞ

Belediye’nin ödeyemediği borçlarına her geçen zaman faiz ve gecikme zamları ilave edilmekte olduğu aktarılan denetçi raporunda, belediyenin ödeme güçlüğünü aşabilmek için 2020 yılında Merkezi Bütçeden gelen paylar haricinde hazineden 7 milyon TL yardım aldığı belirtildi.

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