AKP’li belediyenin cami yapımında usulsüzlük iddiası! CHP suç duyurusunda bulunuyor

Sayıştay, Manisa'nın AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin özel kalem müdürlüğü atamaları başta olmak üzere yapılan usulsüzlükleri tespit etmesinin ardından, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan CHP Manisa Yunusemre İlçe Başkanlığı belediyenin yeni bir usulsüzlüğüyle karşılaştıklarını iddia etti.

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ilçe binasında Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli ile birlikte yaptığı basın açıklamada AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin bahçesine yaptırılan Meydan Camii ile ilgili iddiaları kamuoyu ile paylaştı.

“CAMİNİN YAPIM İŞİ DERNEK BAŞKANININ BABASINA VERİLİYOR”

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Arcak, AKP'li belediyenin bahçesine 2017 yılında yapımına başlanan Yunusemre Meydan Cami'nin inşaatından Yunusemre Belediye Meydan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin yükümlü olduğunu ve caminin yapım işinin dernek başkanın babasına verildiğini öne sürdü.

Caminin yapım işinin dernek başkanını babasına verildiğinin anlaşılmaması için yapılan ilk protokolden hariç ikinci bir protokol yapıldığını ifade eden CHP'li Yalçan Arcak, şunları söyledi;

*Yunusemre Meydan Cami, Yunusemre Belediyesi yetkilileri tarafından ilçenin simge binası olarak değerlendirilen ve kamuoyuna tanıtılan bir bina. Bu bina ile alakalı 2017 yılının Ağustos ayında protokol yapılıyor.

*Birinci protokol Yunusemre Belediye Meydan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mücahit Demirtaş ile Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi arasında yapılıyor. Bu protokol de caminin tümü ve minareleri dahil hepsinin yapımını dernek üstleniyor.

*İmzalanan bu protokolün fotoğrafları daha önce kamuoyunda yayınlanıyor. Nedense bu fotoğraf daha sonra kaldırılıyor. Ardından caminin yapımı için sözleşme imzalanıyor. Ve iş burada ayyuka çıkıyor. Caminin yapım sözleşmesine imzalayan derneğin başkanın ismi birden değişiyor.

*Protokolü imzalayan dernek başkanı Mücahit Demirtaş'ken, yapım sözleşmesini imzalayan dernek başkanın ismi İzzet Sırmalı oluyor. Yani birden dernek başkanı değişiyor.

*Bunu sebebi ise camii yapacak olan firmanın sahibi birinci dernek başkanı Mücahit Demirtaş'ın babası Numan Demirtaş. Yani cami yapımında bir baba-oğul ilişkisi var. Bu ortaya çıkmasın diye dernek başkanı bir anda değişiyor.

“PROTOKOLLE DE OYNAMIŞLAR”

CHP'li Arcak açıklamasında, AKP'li belediyenin cami yapım işi için Yunusemre Belediye Meydan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile yapılan protokol ile oynandığını da iddia ederek, birinci protokoldeki minare yapım işinin dernekte olduğunu, ancak protokolün üzerinde yapılan oynama ile bu işin AKP'li belediyeye devredildiğini söyledi.

CHP'li Arcak protokolde yapılan oynama ile belediyenin üstlendiği minare yapım işinin yine belediyeye yakın bir isme verildiğine dikkat çekerek, “Cami yapımındaki usulsüzlükler bununla da bitmiyor. Elimize geçen ilk protokolde minarelerin yapım işi derneğe ait olduğu belirtilirken, daha sonra üzerinde oynanan protokol ile bu işin belediyeye ait olduğu belirtiliyor. Yani protokolde bir oynama yapılmış. Asıl olan protokol ortadan kaldırılmış ve ortada yok. Üzerinde oynama yapılmış protokol asılmış gibi gösteriliyor. Yani evrakta sahtecilik yapmışlar. Minarelerin yapım işini AKP'li belediye üstlenmiş” diye konuştu.

“MİNARELERİN YAPIMI BELEDİYE YAKIN FİRMAYA VERİLDİ”

Dernek ile yapılan protokol üzerinde yapılan oynamanın ardından minare yapım işini üstlenen AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin işi belediye yakın bir müteahhit isme verdiğini iddia eden CHP'li Arcak, yapım işinde belediyenin zarara uğratıldığını savundu.

CHP'li Arcak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Asıl ve üzerinde oynanmamış olan protokolde 4 minarenin tutarı 160 bin lira iken, üzerinde oynanmış olan ve minarelerin yapım işini üstlenen AKP'li Belediye bu işi kendilerine yakın olan İbrahim Dedeler isimli bir müteahhitte 240 bin liraya veriyor. Bu dört minarenin yapımı işi içinde ayrı bir sözleşme imzalanıyor. Minarelerin tanesi 60 bin+KDV olmak üzere toplam 240 bin+KDV maliyet çıkartıyorlar.

*Bu rakam belediyenin doğrudan temin sınırının üzerinde olması sebebiyle kanuna göre ihaleye çıkmaları gerekiyor. Ancak ihale çıkmak gerekirken farklı bir cinlik akıllarına geliyor. ‘Biz bu minareleri ayrı ayrı yapalım ayrı ayrı ruhsat alalım' diyorlar. İş 60 bin lira yasal sınırının altında olduğu için doğrudan temin ile yaptırma fırsatı elde etmiş oluyorlar.

*Böylece 4 minareyi de doğrudan temin yöntemi ile kendilerine yandaş olan İbrahim Dedeler isimli müteahhitte veriyorlar. Baba oğul arasında ilişki haricinde caminin yapımında bir de bu usulsüzlük ortaya çıkıyor.

*Dernek ile yapılan ilk protokolde minarelerin yapımı belediyeye ait değilken, üzerinde oynanan protokolde bu iş belediyeye yükleniyor ve zarara uğratılıyor.

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

CHP'li Arcak açıklamasını son kısmında, cami inşaatında tespit ettikleri usulsüzlükler için ellerindeki belgelerle birlikte Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, “Bir caminin yapım işinde birçok usulsüzlük mevcut. Baba-oğul arası ilişkiden protokolden yapılan sözleşmesine kadar birçok hukuksuzluk var. Bulduğumuz bütün usulsüzlükleri paylaşmaya devam edeceğiz. Biz asla caminin yapımına karşı değiliz. Biz caminin yapımını elbette ki destekliyoruz. Ama utanmadan Allah'ın evinde kutsal bir yerde böyle bir yolsuzluğun yapılmasana da sessiz kalamazdık. Bu usulsüzlükler ve hukuksuzluklar hakkında AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve dernek yöneticileri için suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTFAKI'NIN MECLİS ÜYELERİ BU DURUMA SESSİZ KALIYOR”

Basın açıklamasında yer alan Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli, AKP'li ve MHP'li belediye meclis üyelerinin durumdan haberdar olmasına karşın, duruma sessiz kaldığını iddia ederek, “Gerçekten minareyi çalmışlar ve kılıfını hazırlamışlar. Yaşanan bu usulsüzlüğü Cumhur İttifakı'nın birçok meclis üyesi biliyor. Ancak nedense bilmezlikten geliyorlar. Belediye bünyesinde çalışan daire müdürlerine sesleniyorum. Bu tür usulsüzlüklerin altına imza atmasınlar. Bu saltanat bir gün gidecek. Yarın bir gün sokağa çıkacak yüzleri olsun. Çerçi'nin başkanlık dönemi bittiğinde onun yaptığı usulsüzlükler sebebiyle kendileri de yargı önüne çıkmak zorunda kalacaklar” diye konuştu.

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