AKP’li belediyenin hayvan hastanesinde kediler ölen kedileri yemiş

AKP’li Elazığ Belediyesine ait Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla hayvan severler tarafından Elazığ Belediyesi eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil dahil olmak üzere 4 görevli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve şahıslar hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce dava açılmıştı. Yarın görülecek duruşma öncesi ortaya çıkan bilirkişi raporunda, bir kedi yavrusunun açlıktan ölü bir kediyi yediği belirtildi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi'ne ait Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası mahkemelik oldu. Elazığ Valiliği'nin sorumlu kamu görevlileri hakkında vermediği soruşturma izni, Bölge İdare Mahkemesi tarafından verildi.

Aralarında eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil'nde bulunduğu dört kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.

Duruşma öncesi ortaya çıkan bilirkişi raporunda ölmüş olan kedilerden birinin, sağlıklı bir kedi yavrusu tarafından yenildiği, kedi evlerinde hasta olan kedilerle sağlıklı kedilerin aynı yerde tutulduğu ve bakım evinin hijyenden uzak ve bakımsız olduğu kaydedildi.

ÖLÜ KEDİ, SAĞLIKLI BİR KEDİ YAVRUSU TARAFINDAN YENİLMİŞ

İddianamede yer alan 17 Temmuz 2017 tarihli bilirkişi raporunda kedi evlerinde bulunan hasta ve sağlık kedilerin aynı ortamda tutulduğu belirtildi. Bilirkişi raporunda, şöyle denildi:

“Keşif için barınak gezildiğinde iki adet kedi evi bulunduğu ve birinin göz iltihapları için ayrıldığı ancak içinde arka ayağı sakat bir kedinin de bulunduğu diğer kedi evinde ise sağlıklı kedilerin bulunduğu belirtildiği ancak 3-4 adet ölü kedinin içerde bulunduğu ve ölmüş olan kedilerden birinin sağlıklı bir kedi yavrusu tarafından yenildiği, yine aynı kedi evi içerisinde kum içerisinde ölü bir hayvanın bulunduğunun görüldüğü, köpeklerin kalmış olduğu padokların ise çok kalabalık ve düzensiz olduğu sırasız ve hijyenden uzak olduğu tespit edilen bazılarının bir günden daha uzun süreli temizlenmediğinin anlaşıldığı ve barınağa yerleştirilen hayvanların yanında ölü hayvanların bulunduğu ameliyathane kapısı önünde kapalı kafes içerisinde ölmek üzere olan bir kedinin ve yanında da ölmüş bir kedi sepette bulundu.”.

İLAÇLARIN SON KULLANMA TARİHLERİ GEÇMİŞ

Hayvanların tedavileri için kullanılan ilaçların son kullanma tarihinin geçtiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı;

“Şebeke suyunun bulunmadığı, ortalama tüketim dikkate alınarak itfaiye tarafından depoya su getirildiği, köpek barınakları bahçe kısmında yer alan temizlikte kullanılan basınçlı su gelmediği tespit edilmiştir.

Barınak içerisinde bakım ünitesi olarak geçen bölümde tamamı kısırlaştırılmış ve tedavisi devam eden hayvanların bulunduğunun söylendiği ancak bu kısımda barınan hayvanların neredeyse tamamında ishal ve halsizliğin gözlemlendiği, ayrıca tedaviden yeni çıkmış veya hala tedavisi devam eden bu hayvanların diğerlerinden daha fazla temizlik hijyen ve bakıma ihtiyaçları varken Elazığ Belediyesi hayvan hastanesi ve geçici bakım evinde bulunan tüm bölümler içerisinde en bakımsız ve en kirli bölümün bakım ünitesi olarak kullanılan bu kısmın olduğu görüldü.”

“ÖLEN HAYVANLAR ÇÖP KONTEYNIRIN YANINA BIRAKILIYOR”

Ölen hayvanların çöp konteynırının yanına bırakıldığı belirtilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

“Yine bakım ünitesinde bulunan hayvanlara yapılan operasyon, teşhis tedavi bilgisinin hiçbir şekilde bulunulmadığı, barınak içerisinde ölen hayvanların saat 8.00'de personelin mesaiye başlamasıyla çöp konteynırlarının yanına bırakıldığı ve belediye ekiplerine haber verilerek oradan uzaklaştırıldığı, ne yapıldığı bilinmediği, barınağa giden hayvanların kaydının tutulmadığı belirlenmiştir.

Hayvan Hakları Koruma Kanunu ve bu kanuna ek olarak çıkartılan hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7. Maddesinde belirtilen tedbirlere aykırılık bulunduğu, tedavisi yapılan hayvanların sağlıksız koşullarda hijyenden ve bakımdan uzak barındırıldığı tespit edilmiştir.”

“TÜM BARINAKLARDAKİ HAYVANLARIN HAK MÜCADELESİNİ DUYURUN”

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) #ElazığDavası etiketi ile tüm hayvanseverlere dayanışma çağrısında bulunarak “Elazığ'daki, tüm barınaklardaki hayvanların hak mücadelesini duyurun” denildi.

Ardından Diyarbakır, İzmir ve Ankara Barosu da davaya müdahil olacaklarını duyurdu.