AKP’li belediyenin park alanlarını satışa çıkartmasına tepki

AKP’li Elazığ Belediyesi, merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 11 adet arsayı ihale yoluyla satışa çıkarttı. Satışa çıkartılan alanların arasında iki adet çocuk parkının bulunmasına muhalefetten tepki geldi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi, merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde 11 adet arsasını ihale yoluyla satışa çıkardı.

Satışa çıkardığı 11 arsanın içerisinde çocuk parklarının da olması muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Elazığ Belediyesi ise satışa çıkartılan alanlardan bir rant beklentilerinin olmadığını kaydederek kendilerini savundu.

“ELAZIĞ'DA YEŞİL ALANLARLA İLGİLİ SIKINTIMIZ VAR”

Arsa satışları kararlarından komisyonlarda yer verilmediği için bilgilerinin olmadığını belirten Elazığ Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Gültekin Koç, “Komisyonlarda olmadığımız için bu gibi arsa satışlarından maalesef bilgimiz olmuyor. Bundan dolayı satışa çıkartılan alanların hangilerinin yeşil alan olduğuna dair bilgimiz olmuyor. Elazığ'da yeşil alanların, park alanlarının betonlaştırılmasına karşıyız. Bu konuda Türkiye'nin birçok ilinde olmak üzere Elazığ'da da çok büyük yanlışlıklar yapılıyor. Elazığ'da zaten yeşil alanlarla ilgili bir sıkıntımız var. Elazığ'ın şiddetle yeşil alana ihtiyacı var, yeşil alanların sayısını artırmak gerekirken mevcut alanların yerine bina yapmak doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gelecek nesillere nefes alacakları yeşil bir Elazığ bırakmamız lazım. Yaşanılabilir bir kentin olmazsa olmazı yeşil alanladır. Bir kenti betonlaştırdığınız zaman o şehir yaşanılabilir bir kent olmaktan çıkar. İYİ Parti meclis üyeleri olarak bu duruma itiraz edeceğiz” dedi.

“RİSKLİ BÖLGE İLAN EDİLDİ”

Satışa çıkartılan yerlerin 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli bölge ilan edildiğini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Sabahattin Uçar, “Bakanlar Kurulu tarafından o bölge 2013 yılında riskli alan edilmiş. Bunun içerisinde orada bulunan sarı evler ve beyaz evler diye tabir edilen konutlar da var, yol da var, yeşil alan da var. O alanın tamamı riskli alan ilan edilmiş. Riskli alan ilan edildiği zaman artık orası riskli olarak görüldüğü için orada yeniden bir kentsel dönüşüm plan, proje ve tasarımlarını yeniden yapmak zorundasınız. Bizden önceki dönemde orada bir plan çalışması yapılmış. Bu plan çalışmasında orada 23 katlı kule şeklinde olan ticari yapılar yapılmış. Hatta riskli alanın alt tarafında TOKİ'nin yapmış olduğu konutların yeri ise rezerv alanı olarak ayrılmış. Ancak vatandaşlar buna tepki göstererek kendi yerlerinde kalmak istediklerini belirtmişler. Bizim yönetim geldikten sonra buradaki problemin devam ettiğini gördük ve burada olan tüm vatandaşlarla ve avukatlarıyla görüşerek orada yapılmak istenenin ne olduğu ortaya koyuldu” şeklinde konuştu.

“BELEDİYENİN BURADAN BİR RANT BEKLENTİSİ YOK”

Elazığ Belediyesi’nin bu yerlerden bir rant yada başka bir beklentisi olmadığını belirten Uçar, “O bölgede plan yapma yetkisi Elazığ Belediyesi’nin değil bakanlığındır. Alanın bakanlık tarafından tekrardan revizesi yapılacak. Vatandaşlarla bu planlar üzerinde görüşülüp konuşuldu. Yeni yapılan plan içerisinde yeşil alan, sosyal donatı alanı ve 25 metrelik yollar bırakılmış. Yeni planda işlemiş olan yollarını, yeni işlenmiş olan yeşil alanlarını hepsini düzenleyip yeniden temize çıkaracaktır. 8 senedir çözülemeyen bir sorun bizim dönemimizde ve kısa süre içerisinde çözüldü” ifadelerini kullandı.