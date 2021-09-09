AKP’li belediyenin usulsüz ihalesine itiraz eden MHP’li istifa etti

AKP’li Kırıkkale Belediyesi'nin ihalesine 'hukuka aykırı' ve 'adrese teslim' diyerek itiraz eden MHP’li Kırıkkale Belediye Meclis Üyesi Murat Tanır partisinden istifa etti. MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ile görüşen Tanır, "Cumhur İttifakı'na zarar verdiğim gerekçesiyle istifam istendi" dedi. Tanır, "MHP benim evim gibiydi. Bana MHP'nin öğrettiği konularda mücadele verdim. Ama geldiğimiz konularda yolsuzluk ve haksızlığa dur demek, problem oluyor. Bu aşamada doğruya doğru demek suç oldu" diye konuştu.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Kırıkkale Belediyesi, bedeli EDS gelirlerinden ödenmek üzere, bazı caddelerin asfalt çalışmasından, kaldırım yapımına, yaya geçidi çiziminden, otobüs ve iş makinası alımına kadar çok sayıda kalemin olduğu bir ihale yaptı. 21/b yöntemiyle davetiye usulü gerçekleştirilen ihale 450 milyon TL’ye ASELSAN'a verildi. MHP'li Kırıkkale Belediye Meclis Üyesi Murat Tanır ise ihalenin 21/b şartlarını taşımadığı ve adrese teslim olduğu gerekçesiyle Kırıkkale Belediyesi İhale Komisyonu’na ihalenin iptali için itirazda bulundu.

“HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN İPTAL EDİLMELİ”

Tanır’ın ihalenin iptali için verdiği itiraz dilekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

“Belediyemiz tarafından 31.08.2021 tarihinde yapılan EDS ve ekleri konulu ihale, hem ihale tekniği (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 21/B maddesi) hem de ihale içeriği (aynı ihalede mal alımı, yapım işi ve hizmet alımı bulunmaktadır) açısından hukuka aykırı olduğundan, kamu yararı ve belediyemiz menfaati açısından iptal edilmesi gerekmektedir”

“ŞEFFAF BİR İHALE YAPILMIYOR”

Geçtiğimiz gün konuya ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Tanır, “Belediye 21/b yöntemiyle ihaleye çıktı. 3 teklif usulü, 3 firma arasında ihale yapılıyor. Burada da ihale normal değerinin çok üstünde gidiyor ve şeffaf bir ihale yapılmıyor. İhaleye çıkmadan ihalenin kime gideceği de belliydi zaten. Yani adrese teslim bir ihale oldu. Burada 21/b ihale usulüne şartları uymadı. Şartlar uymadığı için de belediye meclisinde bir soru önergesi verdim. Daha sonra da ihale komisyon başkanlığına itiraz ettim. Şimdi itirazıma verecekleri cevabı bekliyorum. Eğer itirazıma olumsuz bir yanıt gelirse konu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullanmıştı.

“CUMHUR İTTİFAKI’NA ZARAR VERDİĞİM GEREKÇESİYLE İSTİFAMI İSTEDİ”

İhaleye itirazının ardından MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ile görüşen Murat Tanır, partisinden istifa ettiğini açıkladı. SÖZCÜ'ye konuşan Murat Tanır şunları söyledi:

“İhaleye itiraz etmenin ardından İl Başkanımız Erdal Baloğlu ile parti binamızda bir görüşme gerçekleştirdik. İl başkanımız Cumhur İttifakı’na zarar verdiğim gerekçesiyle benim hem belediye meclis üyeliğinden hem de partiden istifamı istedi. Ben de gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ettim. Belediye meclis üyeliği görevim ise bağımsız şekilde devam edecek”

“YOLSUZLUK VE HAKSIZLIKLARA ‘DUR’ DEMEK SUÇ OLDU”

“Ben inandığım davada 40 yıldır mücadele veriyorum” diyen Murat Tanır, “MHP benim evim gibiydi. Bana MHP’nin öğrettiği konularda mücadele verdim. Ama geldiğimiz konularda yolsuzluk ve haksızlığa dur demek, problem oluyor. Bu aşamada doğruya doğru demek suç oldu. AKP’liler de verdiğimiz önergelere cevap vermiyorlar. Bizi meclis toplantısında yok sayıyolar. Ben mücadelemi Kırıkkale için verdim. Ben bildiğim yolda devam edeceğim. Bugüne kadar taviz vermedim, taviz vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ BAŞKAN DA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Öte yandan, Murat Tanır’ın partiden istifasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ise, “MHP Kırıkkale Belediye Meclis üyemiz Sayın Murat Tanır partimizden istifa etmiştir. Partimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.