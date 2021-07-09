AKP’li belediyenin ‘yap-boz’ işi pahalıya patladı

Niğde Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkanı AKP’li Faruk Akdoğan, yaz akşamlarında vatandaşların canlı müzik dinleyerek stres attıkları belediyenin önündeki park alanını ve 50-60 yıllık çınar ağaçlarını keserek bölgeyi otoparkı çevirmişti. 2017 yılında görevinden istifa eden Faruk Akdoğan’ın yerine göreve getirilen AKP'li Belediye Başkanı Rıfat Özkan ise yeni bir düzenleme yaparak meydana seyyar çiçeklik ve banklar koydurtmuştu.

OTOPARKIN TEKRAR YEŞİL ALANA ÇEVRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Niğde Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan AKP'li Emrah Özdemir ise, Faruk Akdoğan tarafından otoparka çevrilen alanı tekrar yeşil alana çevirmek için çalışmalara başladı.

“BU MİLLETİN PARASI BU KADAR BOL MU?”

Belediyenin yap-boza dönen belediye önündeki çalışmalarına tepki gösteren CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, otopark alanının yeniden yeşil alana çevrilmesi için 11 milyona ihale edildiğini söyledi. AKP'li Belediye Emrah Özdemir'e çağrıda bulunan Erhan Adem, şunları söyledi:

* Sayın Niğde Belediye Başkanı Özdemir, buralar senin il başkanlığı döneminde senin belediye başkanın, AKP'li belediye başkanı. Buralar, yeşil alandı, ağaçlar vardı. Güzel bir alandı. İnsanlar gelip, burada dinleniyordu.

* O dönemde ağaçların kesilmesine sesini çıkarmadın. Buraya otopark yaptınız. Milyonlarca lira para harcadınız. Düzen aldıramadınız.

* Şimdi üzerine beton attırıp, betonları sıyırıp, tekrar yeşil alana çevirmeye çalışıyorsunuz ve 11 milyon TL'ye ihale ettiğin bilgisini aldım. Yazık değil mi? O zaman neden ses çıkarmadın ağaçların kesilmesine? Şimdi tekrar yeşil alana çevirmeye çalışıyorsun.

* Bu milletin parası bu kadar bol mu? Bu milletin parasını buralara heba etmek, yazık değil mi? Bence, başka şekilde değerlendirilmeli. Yazık çünkü. Şu hale bak.