AKP’li Belediyeye kısa çalışma ödeneği tepkisi: İşçiler mağdur ediliyor

Türk-İş Konfederasyonu çatısı altında sendikal faaliyetini sürdüren Demiryol-İş Konya Şubesinin Başkanı Adem Gül, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Konbeltaş A.Ş.'deki çalışan sendika üyesi ve diğer işçilerin son günlerde kısa çalışma ödeneği dayatması ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

“BU DAYATMA İŞÇİLERİ ÜZÜYOR”

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gül, şu ifadelere yer verdi:

* Konbeltaş A.Ş. Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan bir şirkettir. Konbeltaş A.Ş. otopark, yeme-içme, konaklama, Elkart satış ve bitkisel atık yağ toplama alanlarında faaliyet göstermekte olup, hizmet kalitesini ve alanlarını geliştirmek için istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

* Konbeltaş, son günlerde çalışan işçilerini kısmi çalışma dayatmasıyla karşı karşıya koymasıyla işçilerini hem üzüyor, hem de mağdur ediyor. Sendikamız üyesi işçiler ve diğer üye olmayan işçilerin mağduriyetinin kaldırılması için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın devreye girmesini istiyoruz. Şayet Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay konuya el attığı takdirde Konbeltaş A.Ş.'de kısmı çalışma dayatmasının son bulacağı kanısındayız.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI

2018 yılından bu yana Konbeltaş bünyesinde çalışan işçilere zam yapılmadığını hatırlatan Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bilindiği üzere 2018 yılında bugüne kadar devam eden Konbeltaş işçilerinin mahkeme sürecinde maaşlarına zam yapılmamasına rağmen, özverili çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler. Demiryol-İş Konya Şubesi olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan Konbeltaş'da yaşanan sıkıntıya el atmasını, çalışan işçilerin mağduriyetinin kaldırması için gerekli hassasiyeti göstereceğinden umutluyuz.

* Sendika olarak bu konunun takip edilmesi ve gereken sonucun alınmasına kadar mücadelemizi sürdüreceğimizin her kesim tarafından bilinmesini istiyoruz. Çünkü Demiryol-İş Sendikası Konya Şubesi olarak üyelerimiz hak ve hukuklarını savunma konusunda her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde yapılacak bir çalışma ile Konbeltaş'ta işçilerimizin yaşadığı bu sorunun kesinlikle son bulacağı kanısındayız.

İlginizi Çekebilir Soyer, mecliste AKP'lilere sert çıktı: Özür borcunuz var