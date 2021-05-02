AKP’li değilsen traktör yok!

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın iki gün önce Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar ilçesindeki çiftçilerinin kullanımına sunulmak üzere 1 milyon 300 bin TL değerindeki beş traktörün tek tek ziraat odası başkanlarına teslim edildiği açıklanmıştı. Büyükkılıç’ın açıklamalarını yalanlayan Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan kendisine traktör teslim edilmediğini iddia etti.

Kendisine verilmesi gereken traktörün, arasının açık olduğu AKP'li Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Eraslan'a verildiğini belirten Sedat Eraslan şunları söyledi:

– Kayseri Büyükşehir Belediye başkanımız aylar önce 11 ilçe Ziraat Odası Başkanımızla birlikte toplantı yaptı. Toplantıda bizim ilçemizin de bulunduğu toplam beş ilçeye traktör verilmesine karar verildi. İki gün önce diğer dört ilçe ziraat odası başkanımıza haber verildi ve törenle traktörler kendilerine teslim edildi. Bana ise haber verilmedi.

“BÖYLE UYGUN GÖRDÜK” DEDİLER

– Bir gün sonra AK Parti İl Başkanlığı'na çağrıldım. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun yanında Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Eraslan ve İlçe Başkanı Özgür Özuzun da oradaydı. Bana verilmesi gereken traktörün Eraslan’a verileceğini benim de traktörü ondan teslim alacağımı söylediler. Ben de “Ama diğer ziraat odası başkanlarına teslim ettiniz, benimkini niye bana vermiyorsunuz?” diye sordum. “Böyle uygun gördük” dediler. Burada resmen benden daha öncesinde çalışmalarını eleştirdiğim belediye başkanına biat etmemi istediler.

– Ben AK Parti'den belediye başkanlığı için adaylığımı koydum, ilçe başkanlığı yaptım. 2019’da ise BBP’den Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldum. Bundan sonra Ayhan Eraslan çiftçilerimizin sıkıntılarıyla ilgili birçok konuda bizi engellemeye çalıştı. Ben de bunları kamuoyuyla paylaştım. Bu yaşananlardan sonra benim onun emrine girerek, ona boyun eğmemi istiyorlar. Ama kusura bakmasınlar ben boyun eğmeyeceğim.

MİLLETİN KAYNAKLARIYLA MİLLETE ZULÜM EDİYORLAR

AKP'lilerin, Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan'a yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirten CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise şöyle konuştu:

– Akkışla Ziraat Odası Başkanı’na, AKP İl Başkanı'nın, “Sen büyükşehirden değil Akkışla Belediyesi'nden alacaksın. Ayağını denk al” diye hizaya çekmeye çalışması kabul edilemez. AKP İl Başkanı hangi sıfatla Ziraat Odası Başkanı’na böyle bir uyarıda bulunuyor. Maalesef tuz kokmuştur.

– Devlet AKP'lileştirilmeye AKP devletleştirilmeye çalışılıyor. AKP zihniyeti milletin kaynaklarıyla millete zulüm ediyor, eziyet ediyor. Partimizin aylarca çağrı yapması ve belediyelerimizin üreticilerin elinde kalan ürünleri alarak halka ulaştırmasının ardından panikle patates, soğan dağıtmaya kalkan AKP bunu bile eline yüzüne bulaştırdı. Sanki yapılan hizmetler milletin parasıyla değil de AKP'nin parasıyla yapılıyormuş gibi şov peşinde koşanların Kayseri'de de milletin parasıyla milleti hizaya çekmeye çalışmasını kınıyorum.