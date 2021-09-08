AKP’li eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Eski AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gören Balıkesir Büyükşehir Kurucu Belediye Başkanı ve DEVA Partisi kurucu üyelerinden Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.

Uğur’un çocukları tarafından yapılan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, cenaze namazının 9 Eylül Perşembe günü, Balıkesir Zağnos Paşa Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınacağı belirtildi.

Uğur, bir dönem ağlayarak görevinden istifa etmiş ve bu olay uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu.

Uğur’un vefat haberini DEVA Partisi şu paylaşımla duyurdu:

* Genel Merkez Kurucular Kurulu üyemiz Sn. Ahmet Edip Uğur’un vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Partimizin, tüm sevenlerinin ve kıymetli ailesinin başı sağolsun.

CHP İzmir miletvekili Tuncay Özkan ise, “İstifasını ağlayarak açıklayan dönemin AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti. Ondan geriye AKP düzenini anlattığı bu sözler kaldı; -Seçimle gelen emirle gider -İstifam için ailemi tehdit ettiler” paylaşımında bulundu.

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