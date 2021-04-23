AKP’li eski belediye başkanından AKP’lilere hodri meydan

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, geçtiğimiz Ocak ayında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

İstifasının ardından uzun süre suskunluğunu koruyan Rasim Arı, 3 gün önce AKP’lilerin hakkında çıkarttığı birçok kaset iddiaları ve dedikodulara sert tepki göstermişti.

BAZI AKP'LİLERİ FETÖ'CÜ OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

Açıklamasında kasetinin olmadığını belirten Rasim Arı iddiaları ortaya atanlara ise, “Kaset varsa yayınlamayan namerttir” açıklamasında bulunmuştu.

Kendisinin bir dava adamı olduğunu ifade eden Rasim Arı, bazı AKP'lileri ise FETÖ'cü olarak suçlamış ve belediye başkanlığını bıraktıktan sonra yalnız bırakıldığını ifade ederek, partililere hakkını helal etmediğini söylemişti.

“SİZDEN KORKAN NAMERTTİR”

2 gün önceki açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Rasim Arı, isim vermeden yine AKP'lileri hedef aldı.

Tehdit, şantaj ve hırsızlığa müsaade etmediğini belirten Rasim Arı, “Ben tek! Siz hepiniz! Sizden korkan namerttir. Topunuz gelin! Hodri meydan! Sizi bu şehrin saygıdeğer halkının vicdanına havale ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“ELİNİZDEN GELİYORSA ENGELLEYİN”

Rasim Arı, bir diğer paylaşımında ise, hakkında fitne çıkartanlarla hesaplaşacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Şehrin yakasına kene gibi yapışan şehirdeki fitne üretim merkezi sahipleri! Ölüm olsa sonunda sizinle hesaplaşmaz isem namerdim.

* Sonu nereye varır ise varsın, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namerdim. Bu da öz Nevşehirli, kavruk yüzlü bir Anadolu insanı yeminidir. Allah’ım sana ant olsun ki dönersem namerdim. Sabahtan itibaren şehri sokak sokak gezeceğim, elinizden geliyor ise engelleyin. Hodri meydan!