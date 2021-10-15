AKP’li eski vekil, gıda fiyatlarına ise isyan etti: Her şeye zam olur mu

AKP eski Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan son dönemde elektrik ve akaryakıt fiyatlarına gelen zammı az buldu. Gıda zamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "Her hafta her şeye zam gelir mi?" siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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25 ve 26. Dönem AKP Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal42'de de yayınlanan Sümen Altı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları muhalefetin büyüttüğünü ifade etti.

“DOĞALGAZ VE ELEKTRİK ZAMMINI MUHALEFET ŞİŞİRİYOR”

Girdi maliyetlerine göre zamların yapılması gerektiğini belirterek yapılan zamları savunan AKP'li Erdoğan şunları söyledi:

* Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor.

* Vatandaşa bir şey demiyorum ama onların dertlerine derman olacak yine biziz, yine AK Parti, yine Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürüyen hak yolunun yolcuları.

* Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şuanda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Avrupa'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaire… Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatı.

* Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Türkiye'de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı. Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı.

* Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğal gaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum.

* Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Belki şey bir örnek olacak ama kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını…

* O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor

“HER HAFTA HER ŞEYE ZAM GELİR Mİ”

Fahiş gıda artışına ilişkin ise marketçileri suçlayan Hüsniye Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Ben de alışveriş yaparken hakikaten fiyatlarda bir haftanın öbür haftaya uymadığını görüyorum ve üzülüyorum. Her hafta her şeye zam gelir mi?

* Marketçilerin hepsini suçlamanın bir anlamı yok ama eğer bu noktada fırsatçılık yapanlar varsa da onları da buradan uyarmak istiyorum hem de merhamete gelmelerini istiyorum.

* Bunu kendimize yapmayalım. Acısını kendileri de çekecek. Öbür taraftan pandeminin getirdiği zorluklar, bindirmeler, fiyat artışları var.

* O da bir gerçek ama bir makul olan var bir de makul olmayan var. Her hafta pirincin, bulgurun fiyatı değişir mi yani?

* Bu aziz millete haksızlık ediyorlar. Bu geminin içinde hepimiz varız. Batarsak hepimiz batacağız yani.

CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Erdoğan katıldığı programda KYK öğrencilerinin yemek porsiyonlarının küçültülmesine ilişkin şikâyetlerine ilişkin sorulan bir soruda ise zor anlar yaşadı.

Emine Erdoğan'ın porsiyonların küçültülmesine ilişkin söylemlerini doğru bulduğunu söyleyen AKP'li eski vekil Erdoğan, “Öğrencilerimiz anne ve babalarından ayrı olunca duygusal takıldıklarını düşünüyorum. Gençler bizim geleceğimiz. Porsiyonların küçültülmesinde ise peygamber efendimiz ‘midenin 3'te 1'ine sıvı, 3'te 1'ne yiyecek, 3'te 1'ini ise boş bırakın' diyor. Biz sofraya oturunca sıcağı soğuğu, çorbası yemeği, salatasını yiyoruz. Ben KYK yurdunda nasıl yemek verildiğini de biliyorum. İsraf edilmemesi için porsiyonlar küçültülmüş olabilir, bundan emin değilim. Doymuyorlarsa tekrar yemek isteyebilirler” dedi.

“SIKIŞTIRMA O KADAR”

Program sunucusu Mücahit Enes Turbil'in Öğrencilerin doymadıkları halde 2'inci kez yemek almak istediklerinde ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirtmesi üzerine ise Hüsniye Erdoğan, “Oraları çok ayrıntılı bilmiyorum. Mücahit Bey, sen de sıkıştırma o kadar” ifadelerini kullandı.