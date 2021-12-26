AKP’li isim fiyat düşüşü için tarih verdi

AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir ziyarette yaptığı açıklamada, “2-3 ay gibi bir süre içerisinde fiyatların da geriye gelmiş olduğunu göreceğiz" dedi.

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Partisinin Yeşilyurt İlçe Teşkilatı’ ziyaret eden AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, döviz kurlarının düşmesine rağmen yüksekliğini koruyan fiyatlarla ilgili konuştu:

– Asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak, nete çektik. Bu çok önemli bir durum. Asgari ücrette vergiyi kaldırdık. Bu cumhuriyet tarihindeki hükümetlerin hayaliydi. Biz gerçekleştirmiş olduk. Sadece asgari ücret değil bütün çalışan kesimler için bunu sağlamış olduk. Bunu yazmalarını da önümüzdeki aylarda görmüş olacağız.

– Biz milletimizi ne enflasyona ezdirdik ne de hayat pahalılığına ezdirdik. Bu fiyatların geriye dönmesi biraz zaman alacak ama çok bir süre değil 2-3 ay gibi bir süre içerisinde fiyatların da geriye gelmiş olduğunu göreceğiz.

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