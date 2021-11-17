AKP’li isim görevinden istifa etti

AKP Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük genel merkezin isteği üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu. AKP'li Dişiçürük'ün istifa açıklamasında, "Bu süreçte kırgınlıklar olmuş olsa da Kırılmayacağım, darılmayacağım. Hep dik durdum yinede dik duracağım" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Müslüm EVCİ

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AKP Afyonkarahisar Emirdağ ilçe Başkanı İsmail Dişiçürük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Genel merkezin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan AKP’li başkan dikkat çeken ifadeler kullandı.

“KIRGINLIKLAR OLMUŞ OLSA DA KIRILMAYACAĞIM”

AKP’li Dişiçürük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’mizin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde teşkilatta görev aldığım ilk günden bugüne, bir adım geri durmadım durmayacağım! Mücadelemi bırakmadım bırakmayacağım!

* Bu süreçte kırgınlıklar olmuş olsa da kırılmayacağım, darılmayacağım. Hep dik durdum yine de dik duracağım. Dava sahibi olmak için makam sahibi olmaya gerek yok. Bugün itibariyle, yürütmekte olduğum ilçe başkanlığı görevimden; Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın takdiri doğrultusunda istifa etmiş bulunmaktayım.

* Görev aldığım süre boyunca, önce devletim ve milletim sonra partim ve ben düsturuyla Emirdağ’ımız için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte bilmeden kırdığım darılttığım yada taleplerine yardımcı olamadığım, hemşehrilerim varsa hakkınızı helal ediniz. Varsa hakkımız benden yana helâl olsun.

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