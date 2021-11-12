AKP’li isimden kadınlara yönelik paylaşımı tepki çekti

Bursa Yenişehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi Kâmil Aydoğdu'nun alıntılayarak sosyal medyadan, "1 milyon kadına iş verirseniz sadece 1 milyon insana aş vermiş olursunuz. Çalışan kadın işsiz erkekle yuva kurmaz" paylaşımı tepki çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yenişehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesinin çalışan kadınlara yönelik paylaşımı tepkilere neden oldu.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Bursa Yenişehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Kâmil Aydoğdu, çalışan kadınlara yönelik bir paylaşımı alıntılayarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Aydoğdu’nun tepki çeken paylaşımı ise şöyle:

* 1 milyon kadına iş verirseniz sadece 1 milyon insana aş vermiş olursunuz. Kadın işsiz erkekle yuva kurmaz.

* Bir milyon erkeğe iş verirseniz dört milyon insana aş vermiş olursunuz. İşi olan erkek işsiz hanımla evlenir 2 çocuk babası olur. Ekmeğini böler paylaşır.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkandan işçilere ağır hakaret: Alçak, terbiyesizler