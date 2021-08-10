AKP’li isimden rektör ve doktorlara hakaret

Tokat'ta yengesinin hastaneye yatışının yapılmamasına kızan eski AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mutlu Özügen, doktorlara ve Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e hakaret etti. Özügen, hastanın yatışı için bazı büyüklerin zorlama yaptığını da itiraf etti.

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2019 seçimlerinde Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde AKP’den başkan adayı olan, partinin eski ilçe başkanı Mutlu Özügen’in yengesi rahatsızlığı üzerine Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

İddiaya göre kadının hastaneye yatışı yapılmadı. Duruma sinirlenen Özügen, yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı, paylaşırken de doktorlara ve hastanenin rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e hakaret etti:

“SÜS KÖPEĞİ, SÜS ŞEMPANZESİ”

– Bir hafta boyunca üç defa GOP Üniversitesine özel muayene ettirip, durumunu anlatıp yalvardığımız halde, bir şeyi yok evinize götürün dedikleri anne yarıma, amcamın hanımına iki gün önce sayın büyüklerimizin araya girmesi ve zorlama ile yatış yapan üniversite doktorları, bugün her şeye hazırlıklı olun diyor. Süs köpeği gibi süslenip poz vermekle yöneticilik olmuyor Rektör. Hastaneni adam et. Böyle gafilleri süs şempanzelerini gördükçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın Allah bin defa yardımcısı olsun” diye yazdı.

“BEN BU DAVAYA SERVET HARCADIM”

– Bela mısınız lan bu Tokat’ın başına? İnsan canı bu kadar mı ucuz? Ben bu davaya servet harcadım lan p.şt, senin gibiler makam sefası sürsün diye değil, liderin bayrağı dalgalansın, insanlar adam gibi muamele görsün diye. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye her gün bağıran Cumhurbaşkanımıza kulağınız bu kadar mı tıkalı lan sizlerin?

ARAYA GİREN SAYIN BÜYÜKLER KİM?

Bu arada Mutlu Özügen’in yengesinin ‘zorlamayla’ yatışı yapılması için arayan giren ‘sayın büyüklerin’ kimler olduğu da kafalarda soru işareti bıraktı.