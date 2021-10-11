AKP’li meclis üyesinin midibüsü alev alev yandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde AKP'li belediye meclis üyesi Eray Günere ait park halindeki midibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Jandarma kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.
Kapaklı Belediyesi meclis üyesi AKP’li Eray Günere ait 59 S 2454 plakalı servis midibüsü park halindeyken alev alarak yanmaya başladı.
Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan midibüsü söndürdü. Demir yığını haline dönüşen araç kullanılamaz hale geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlçe Jandarma Komutanlığı, kundaklama şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, aracın yanında oyun oynadıklarını belirlediği yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 çocuğun bilgisine başvurdu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. DHA