Haberler - Gündem

AKP’li meclis üyesinin midibüsü alev alev yandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde AKP'li belediye meclis üyesi Eray Günere ait park halindeki midibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Jandarma kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AKP’li meclis üyesinin midibüsü alev alev yandı

Kapaklı Belediyesi meclis üyesi AKP’li Eray Günere ait 59 S 2454 plakalı servis midibüsü park halindeyken alev alarak yanmaya başladı.

Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan midibüsü söndürdü. Demir yığını haline dönüşen araç kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı, kundaklama şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, aracın yanında oyun oynadıklarını belirlediği yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 çocuğun bilgisine başvurdu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. DHA

Hareket halindeki otomobil alev alev yandı İlginizi Çekebilir Hareket halindeki otomobil alev alev yandı Manisa'da saman yüklü tır alev alev yandı İlginizi Çekebilir Manisa'da saman yüklü tır alev alev yandı