AKP’li Ömer Çelik: Türkiye bu yükü çekiyor ama çekmesinin de bir sınırı var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, MYK’nın önemli bir gündem maddesinin Türkiye’nin terörle mücadelesi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonları yakından takip ettiklerini söyleyen Çelik, “Türkiye terör konusunda bütün unsurlarıyla yeryüzünün en büyük mücadelesini veriyor. Zaman zaman Irak’tan yönelen bu terör tehdidine karşı verilen mücadelede bazı grupların Irak’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne dönük olarak Türkiye’nin ihlalleri olduğu şeklinde ifadeleri var. Bunların hepsi kara propagandadır” diye konuştu.

“OLUMLU GÖRÜŞMEYE TERS BİR YAKLAŞIM”

AKP Sözcüsü Çelik, Yunanistan’ın tatil sezonu olan 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında askeri faaliyet göstereceğini açıkladığını ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in yaptığı olumlu görüşmeye ters bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Çelik, “Bütün dünyanın görmesi gereken şey şudur; bu mikro gerginlik meselesinde de göreceğimiz gibi gerginlikler Yunanistan tarafından kaynaklanmaktadır. AB ülkeleri sürekli Cumhurbaşkanımız ile konuştuğunda Ege ve Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Cumhurbaşkanımız da tabii siz bu sözleri Yunanistan’a söylemeniz lazım diyor ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BU YÜKÜ ÇEKİYOR AMA ÇEKMESİNİN BİR SINIRI VAR”

AB liderler zirvesinde Türkiye başlığında ortaya konulan raporun son derece yetersiz olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

* Yeni mali bir yardım paketi öneriyorlar şunu unutmamaları gerekir ki Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göç meselesi sadece mali yardım meselesine indirgenemez. Bu bir vizyonsuzluk olarak ortaya çıkar uzun vadede sürdürülebilir bir durum değildir. Bu vahim bir hatadır.

* Zaten önerilen yeni mali yardım paketinin yani Türkiye’ye vermiş olmuyorsunuz aslında Suriyeli sığınmacılar için veriyorsunuz. Siz bunları Suriyeli sığınmacılar için verdiğinizde Avrupa’yı kendinizce göçten ve göçün olumsuz etkilerinden korumuş oluyorsunuz.

* Kendinizi ilgilendiren bir konuda bile bu kadar geç karar almanız ve bu kadar düşük limitli bir vizyonla hareket etmeniz, son derece yanlıştır. Türkiye bu yükü çekiyor ama bu yükü çekmesinin de bir sınırı var.

KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Sözcü Çelik, Türkiye’nin Afganistan’da Kabil Havalimanı misyonuna dair Türkiye’nin yürüttüğü müzakerelere ilişkin muhalefetin eleştirilerine değinerek şöyle konuştu:

* NATO bünyesinde Afganistan’da muharip olmayan bir unsur olarak faaliyetleri devam ediyor Türkiye’nin. NATO kararlı destek misyonu kapsamında 2013’ten beri ülkemiz tarafından yürütülüyor zaten. Yani bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi yeni bir durum değil daha 2013’ten beri sürdürülen bir misyon.

* Şimdi NATO’nun Afganistan’dan geri çekilmesiyle birlikte bu tekrar gündeme geliyor yani Türkiye buralar sanki bir güvenlik açısından taşeronluk yapacakmış gibisinden yanlış yakışıksız ve uygunsuz ifadeleri de kullanılıyor.

* 2013’ten beri sürdürdüğü misyonun sürdürülmesi ile ilgili misyon. Bu konuda da bir karar verilmiş değil istişareler devam ediyor. Türkiye’nin bu konuda bu misyonu üstlenmesi halinde finans lojistik ve güvenlik konularında uluslararası toplumun güçlü ve güvenli desteği olması ifade edildi.

“YALANI TEKRARLAYARAK SONUÇ ALABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR”

Sözcü Çelik, Türkiye ile Katar arasında imzalanan ‘Askeri Sağlık Alanı’nda Eğitim ve İşbirliği’ ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

* Geçtiğimiz dönemlerde, gerçek olmadığı söylendiğinde CHP’den özür dileyebilen, bununla açık bir şekilde yüzleşen arkadaşlarımız vardı. Ama şimdi bir şey söyleniyor, bunun yalan olduğu ortaya çıkıyor ama hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor.

* Yani sürekli bu yalanı tekrarlayarak bir sonuç olabileceklerine dair bir yaklaşım içerisinde olduklarını görüyoruz. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Siyasetçinin en önemli görevi topluma doğruyu söylemek.

* Denetim görevini yapmak denetim görevini yaparken de hakikatten, dürüst bilgilere dayanarak doğru bilgilere dayanarak bunu yapmak gerekiyor.

“SON DERECE YETERLİ BİR ARKADAŞIMIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesinde tercümanlığını Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Kavakçı Abushanab’ın yapmasına ilişkin eleştirilere de bir soru üzerine cevap veren Çelik, şunları söyledi:

* Fatma Kavakçı, o yaptığı işi yapmaya hem CV hem eğitimi, hem de kişisel nitelikleri açısından son derece yeterli arkadaşımız. İşini başarıyla yapıyor. Hazindir Fatma Kavakçı ve kardeşi çocukluğundan beri linç kampanyasına uğruyor.

* Bu linç kampanyasını yapanların bu çocuklara, annelerinin kılık kıyafeti üzerinden linç yapma konusunda ne büyük bir iştahları varmış. Bu nasıl bir nefretmiş ki yani nesiller geçiyor bunların nefret duygusu bir türlü değişmiyor.

“İZANSIZ VE YAKIŞIKSIZ BİR İFADE OLUR”

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’deki bir siyasi partinin devletin cumhurbaşkanına karşı ‘milli güvenlik sorunudur’ ifadesi kullanması şuursuz bir ifadedir, yakışıksız bir ifadedir.

* İster beğenin, beğenmeyin, ister benimseyin, ister benimsemeyin; bahsettiğimiz makam Türkiye Cumhuriyetinin devlet başkanıdır. Onu milli güvenlik sorunu olarak ifade etmeniz de kendi siyaset yaptığınız zemindeki meşruiyet alanına zarar verir.

* Sonuç olarak siyasi mücadeleyi siyasi rekabet düzeyinde ele almak lazım bunu siyasi rekabetten çıkarıp da siyasi husumet düzeyine getirdiğiniz andan itibaren, kim bunu siyasi husumet üzerine getiriyorsa aslında kendi meşruiyet alanı zedeler.

* İster beğenin ister beğenmeyin, bu izansız ve yakışıksız bir ifade olur ve hiçbir gerçekliği olmaz. DHA