AKP’li Özhaseki’den LGBT ile ilgili yeni açıklama

Katıldığı televziyon programında LGBT sorusuna, "Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sözlerinin çok konuşulması üzerine yeni bir açıklama yaparak "İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Ancak sonradan yapılan geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir" dedi.

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Katıldığı bir televizyon programında LGBT'liler ile ilgili düşüncesi sorulan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu cenab-ı hakkın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygılı olmak dışında elimizden bir şey gelmez” ifadelerini kullanmıştı.

“YARATILIŞTAN KAYNAKLI FARKLI BİREYLERLE İLGİLİ SÖZLERİM BAŞKA MECRALARA ÇEKİLDİ”

Sözlerinin arkasında olduğunu belirterek yeni bir açıklama yapan Özhaseki, bu kez “Birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir” dedi. Özhaseki, açıklamasında şunları söyledi:

* Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler, tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor.

“KINANACAK TARAFI YOKTUR”

* Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum; Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur.

“TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

* Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir.

* Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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