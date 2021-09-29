AKP’li Rektör Sayıştay’ı dinlemedi, usulsüz atamayı sürdürdü

Sayıştay denetçileri, 2019 yılı faaliyet raporunda eski AKP'li vekil Cem Zorlu'nun rektörü olduğu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yaptığı denetimlerde Genel Sekreter kadrosu dolu iken koşulları sağlamayan bir memurun bu kadroya 'tedviren' Genel Sekreter olarak görevlendirildiğini ve harcama yetkililiğini kullandığını tespit etmişti. Sayıştay’ın uyarılarını hiçe sayan Rektör Zorlu'nun usulsüz atamayı devam ettirdiği ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sayıştay Denetçileri, AKP'li eski vekil Cem Zorlu'nun rektörü olduğu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinin 2019 yılı raporunda Genel Sekreter kadrosu dolu iken koşulları sağlamayan bir memurun bu kadroya “tedviren” Genel Sekreter olarak görevlendirildiği ve harcama yetkililiğini kullandığını tespit etmiş, aynı tarihte Genel Sekreter kadrosunu işgal eden diğer kişinin de Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosuna “vekaleten” atandığını belirlemişti.

SAYIŞTAY'I DİNLEMEDİ, ATAMAYI DEVAM ETTİRDİ

Sayıştay denetçileri üniversitede yaptıkları denetimlerde Rektör Zorlu'nun 2020 yılında da bu vekaleten ve tedviren görevlendirmeyi devam ettirdiğini tespit etti.

Raporda konuya ilişkin şu tespitler yer aldı:

“Necmettin Erbakan Üniversitesinde, 28.08.2019 tarihinde Genel Sekreter olma koşullarını sağlayan bir kişinin Genel Sekreter olarak ataması yapılmış ve görevine başlamış olup, aynı gün Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosuna vekaleten atanmıştır. Yine aynı tarih olan 28.08.2019 tarihinde Genel Sekreter olmak için gereken kamu hizmeti şartını taşımayan başka bir kişi de dolu olan Genel Sekreterlik kadrosuna “Tedviren” atanmıştır. 2020 yılında da bu vekaleten ve tedviren görevlendirmenin devam ettiği görülmüştür. Üniversitenin genel sekreterlik kadrosuna atama yapılmış olup, anılan kadro doludur”

YASAL BİR DAYANAĞI YOK

Türk hukukunda tedviren görevlendirmenin yasal bir dayanağının olmadığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

Esas olan, kadroyu işgal eden kişi tarafından Genel Sekreterlik görevin yürütülmesidir. Ancak Üniversitenin Genel Sekreterlik görevi, tedviren ataması yapılan kişi tarafından yürütülmekte ve kadroyu işgal eden kişi ise Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Üniversitenin internet sayfası da bu durumu doğrulamaktadır. Dolu kadroya yapılan “tedviren” atamaya gelince bu görevlendirme, asılda aranan koşullara sahip vekil kamu görevlisi bulunamadığı hallerde başvurulan, boş kadrolar için kullanılması mümkün olan bir görevlendirme usulüdür. Asilin tüm şartlarına sahip olan vekaletten farklı olarak tedviren görevlendirme olarak adlandırılan bu usul, bir kamu hizmetini asaleten yürütmekle yükümlü olan kamu görevlisinin çeşitli sebeplerle bu görevini ifa edemediği ve asılda aranan koşullara sahip vekil kamu görevlisi de bulunamadığı hallerde; kamu hizmetinin sürekliliği ilkesi gereği asılda aranan niteliklere en yakın personeller arasından yapılan görevlendirme şeklinde tanımlanabilir. Türk Hukukunda tedviren görevlendirmenin yasal bir dayanağı yoktur.”

“TELAFİSİ İMKANSIZ YETKİ AŞIMI DOĞURUR”

Kanuni sınırları aşarak yapılan görevlendirmenin ilerde kamu zararına neden olacağı belirtilen raporda, “Her ne kadar kamu idaresi tarafından bu görevlendirme usulünün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Üniversite Rektörüne verilen yetki ve takdir hakkı kapsamında değerlendirilmesi vurgulanmışsa da; rektörün takdir hakkının sınırlarının yasal mevzuatla çizilmiş olduğu aşikardır. Tedviren görevlendirmede herhangi bir ödeme yapılmıyor olması da bu atamayı yasal hale getirmemektedir. Üniversitede kanuni sınırları aşarak yapılan bu görevlendirmelerin, ileride kamu zararına da neden olabilecek telafisi imkânsız yetki aşımını doğuracağı değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.

YÖNETİMİNİ TİMAV'DAN KURMUŞTU

Kasım 2018'de üniversiteye Rektör olarak atanan Prof. Cem Zorlu, kadrosunu kendisinin de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'ndan (TİMAV) kurması tepki toplamıştı. Öte yandan Temmuz 2019'da üniversitenin Genel Sekreterlik görevine TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz getirilmişti.