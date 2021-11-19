AKP’li Turan’dan 50+1 açıklaması: Usul hatalarımız olabilir

50+1 tartışmaları sürüyor... AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Başkanlık sisteminde tabii ki uyum yasası eksiklerimiz, usul hatalarımız olabilir. Bunları revize edeceğiz, ediyoruz da. Dolayısıyla 50+1 diye bir gündemimiz yok" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 50+1 tartışmalarını değerlendirdi. Turan, 50+1’in iddialı bir yönetimi ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

– 50+1, başkanlık sisteminin esası ve temeli. Uzlaşının da geniş katılımlı bir siyasal yelpazenin de karşılığı. Vesayetsiz, darbe girişimsiz, sorunsuz bir iddialı yönetimin olmasının en büyük gerekçesi 50+1. Onun için güçlü yönetim, güçlü iktidar 50+1 ile kurulabilir.

– 4 yıla yakın bir zamandan beri, şu anki başkanlık istemi hayata geçmiş durumda. Şimdiye kadar hiçbir siyasal kriz yaşamadık. Bunun temel sebebi 50+1. Başkanlık sisteminde tabii ki uyum yasası eksiklerimiz, usul hatalarımız olabilir. Bunları revize edeceğiz, ediyoruz da. Dolayısıyla 50+1 diye bir gündemimiz yok.

ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI’NA YAKIŞIR

– Bizim 50+1 almak gibi bir endişemiz yok. Biz daha çok oy almanın endişesini paylaşıyoruz. Altını çiziyorum; tezkereye ‘hayır’ deyip, milletimizi üzen kıran adamlar mı bu ülkede 50+1 oy alacaklar? Partisinin oyunu yüzde 25’ten yüzde 26 yapamamış insanlar mı 50+1’in tartışmasını yapacaklar? Kendi vekilinin küfretmesinden sonra, hiçbir kurumsal duruş sergilemeyen, emekliler kulübü gibi davranan bir lider mi bu ülkede 50+1 rüyası görecek? 50+1 rüyası, hayali, gerçeği Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na yakışır. İddia ediyorum; 50+1in çok ötesinde çok fazla oy alarak yeni dönemi beraber inşa edeceğiz.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZ YOK

– Türkiye, 6 ayda bir hükumet değiştirerek çok büyük ekonomik ve siyasal bedeller ödedi. Biz başkanlık sistemine geçerken, en büyük iddiamız seçilen hükumetin 5 yıl boyunca güvende kalması, istikrarı sağlaması, uluslararası krizlere göğüs germesi, Türkiye’nin sorun alanlarını çözmesiydi. Dolayısıyla bizim erken seçim gündemimiz yok. Biz seçimimizi yaptık ve milletimiz bize 5 yıl yetki verdi. Bu meşru hükumetin, 5 yıl boyunca bu emaneti yerine getirmesi en büyük görevi. Bizim gündemimizde seçim yok, 2023’e kadar da olmayacak.

PARTİLERİN SEÇİM İSTEMESİNİN HİÇBİR SİYASAL KARŞILIĞI YOK

– Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 25’le aldığı partisini yüzde 26 yapamamış. Meral Hanım gördüğü rüyanın yarısını alamamış; cumhurbaşkanı adayı olmuş, çok düşük bir oyla yoluna devam edebilmiş, partisi kadar oy alamamış. Ne seçiminden bahsediyorlar? Şimdiye kadar 15 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’nun, ‘seçim’ demesini kim ciddiye alabilir ki. Şimdiye kadar; yarın seçim olsun diyenlerin, eğer biz ‘evet yarın seçim olsun desek, daha adayları yok ortada. Adayları bile belli olmayan partilerin, seçim istemesinin hiçbir siyasal karşılığı yok. AK Parti, Cumhur İttifakı görevinin başındadır. 2023 yazına kadar da görevine devam edecek. (DHA)

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