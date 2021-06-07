AKP’li Turan’dan Sedat Peker açıklaması: Hata yapanı ayıklamak görevimiz

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Muhalefetin, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulması yönündeki talebine ilişkin konuşan Turan şunları söyledi.

– Gazi Meclis kendi gündemine hakim olan ne yaptığını bilen, milletin beklentilerini yasal zemin içerisinde değerlendiren çok önemli bir kurum. Biz Meclisimizin (gündemi) mafya liderlerinin, Twitter köşelerinin, kahvehane ağzının gündemiyle belirlemeyiz. Toplumun tüm dertleri bizim derdimiz. Yanlış yapan, hatalı davranan hele ki bizim partimiz varsa bunu ayıklamak temizlemek bizim görevimiz.

HATA VARSA GEREĞİNİ YAPARIZ

– AK Parti'yi demokratik ülkelerdeki örneklerin dışında 20 yıldan beri iktidar yapan en büyük özellik halkına rağmen iş yapmamasıdır, milletine rağmen iş yapmamasıdır. Hatasını görmesi, yanlışı varsa revize etmesi gerekli görüşmeleri yapmasıdır. Dediğiniz konuda da (Sedat Peker'in iddiaları) AK Parti'nin hatası varsa bireysel olarak bunu gereğini AK Parti yapmak durumundadır.

– Yaparız ama Meclisimizi, devletimizin kurumlarını sadece bir adamın bir ekran karşısındaki konuşmalarından yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muhalefet bir mafya babası iddiasındaki kişinin argümanlarını alıp taşımak değildir. Muhalefet, dedikodunun, iftiranın, hakaretin karşılık bulacağı bir yer değildir.”

MACRON AĞZIYLA KONUŞMAYA BAŞLADILAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda ‘erken seçime' gerek olmadığı yönünde açıklamaları olduğunu söyleyen Turan şöyle devam etti:

– Türkiye'nin gelişmesine omuz vermesi gereken ana muhalefetin düne kadar seçime ‘hayır' derken bugün neden seçim istemesinin sorusunu milletin taktirine bırakıyorum. Ama şunu biliyorum, Biden seçildiğinde daha resmi sonuçlar açıklanmadan, Biden'ı tebrik eden Kılıçdaroğlu, Biden'ın ‘Türkiye'de AK Parti'yi iktidardan indireceğiz' demesinin apartı oldu, başka bir şey değil. Seçime hayır diyenler bugün Biden ağzıyla konuşmaya başladılar. Seçime hayır diyenler bugün Macron ağzıyla konuşmaya başladılar.

BİZİ KISIR GÜNDEMLERE HAPSETMEYİN

– CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül, ‘Amerika yönetimi Türkiye'deki hangi muhalefet partisine para gönderiyor' diyor. Hadi bunu araştıralım. Neden Sedat Peker kadar Sarıgül'ün iddiasının karşılığı yok? Türkiye'de düne kadar ‘erken seçim olmasın' diyen Kılıçdaroğlu bir anda karar değiştirip seçim istiyorsa ve Sarıgül de, ‘Amerika hangi muhalefet partisine para veriyor' diyorsa asıl bunun araştırılması lazım. O yüzden AK Parti'yi kısır gündemlere, ufak meselelere hapsetmenin hiç kimseye faydası yok.