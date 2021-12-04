AKP’li Ünal törene katılım az olunca ilçe başkanına çıkıştı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir zamanlar kurbanlar kesilerek, coşkuyla karşılandığı memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde katıldığı bir açılış töreninde az sayıda kişi görünce ilçe başkanı Ahmet Tıraş’a, “Zaten kimse gelmemiş ki, bir siz gelmişsiniz” diye sitem etti.

Ahmet KAYA

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Mahir Ünal, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yeni hizmet binası ile Kalp Merkezi'nin açılış törenine katılanların çoğunluğunun protokol ve Kahramanmaraş kent merkezinden gelenler olduğunu görünce, alanda bulunan AKP İlçe Başkanı Ahmet Tıraş'a ”Zaten kimse gelmemiş ki. Siz gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar bu hastanenin açılışına mutlu olmadılar mı, hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet Başkan?” diye sordu.

ÇİFTÇİDEN TEPKİ

Bu sırada alanda bulunan bir çiftçi Ünal'a, “Sayın Bakanım geleceğimiz kalmadı. Gübreye yüzde beş yüz zam geldi” diye bağırdı.

AKP Grup Başkan Vekili Ünal da vatandaşa “Hepsini çözeceğiz, hepsini çözeceğiz. Bütün bu sorunları çözeceğiz. Konuşmamı bitireyim, konuşacağız” cevabı verdi.

KURBANLARLA KARŞILANIRDI

Mahir Ünal'ın yüksek sesle dillendirdiği ilgisizlik ilçede sosyal medyada gündem olurken, siyasiler arasında sosyal medya üzerinden söz düellolarına yol açtı.

Ünal'ın konuşmasının altına bir sosyal medya kullanıcısı, “Vay vay vay. Bir zamanlar kurbanlar kesilerek karşılanan, Afşin yol çatında konvoylarla beklenen sayın bakanımız kimse yok diyor. Bra babam bra” yorumu yaptı.

4 SEFER AÇILDI

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Avukat Hüseyin Gül, Ünal'ın konuşma videosuna, “Sayın Mahir Ünal Bey'in sorusuna halkımızdan cevap bekliyoruz. Soru: Açılışa niye kimse gelmemiş?” yorumu yaptı. Gül, bir sosyal medya kullanıcısının açılışı yapılan tesisin kaçıncı açılış olduğu yolundaki sorusuna ise, “O kadar fazla olmadı. Bu 4. açılış. Burada aynı yeri 10 kere falan açtığımız olur. Bir keresinde 40 yıllık iflas etmiş, kapanmış kurumu açmıştık. Yadırgamıyoruz” cevabını verdi.

Ünal'ın “Sizden başka kimse gelmemiş” serzenişinde bulunduğu AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da sosyal medya hesabından eleştirilerin ard niyetli olduğunu savunarak, “Bu şehir Karahüyüklü Mustafa'nın oğlu Ahmet Tıraş'ı da iyi bilir” cevabı verdi.

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