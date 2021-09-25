AKP’li vekil: Erdoğan seçilemediğinde hep beraber kül oluruz

AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Erdoğan'ın 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım. Onun için bizim teşkilatlarımız güçlü olmalı. Yoksa hep beraber kül oluruz" dedi.

İsmail AKDUMAN

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İskilip ilçesinde bir dizi programlara katılan AKP Milletvekili Oğuzhan Kaya, akşamda sosyal medyada yayın yapan yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı.

Kentin gündemi ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Kaya, 2023 seçimleriyle ilgili de konuştu.

Milletin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile sorunu olmadığını, aksine sorunun AKP milletvekilleri ve teşkilatlarıyla olduğunu ileri süren Kaya, halkın Cumhurbaşkanına sevgisinin devam ettiği söyledi.

“HERKES HER ŞEYİ BİLİYOR”

2023 seçimleri hakkında da konuşan Kaya, parti teşkilatlarının samimi olması gerektiğini dile getirerek, “Biz samimiyetimizi kazandığımız gün biz oluyoruz. Şimdi biz milleti saf yerine koyarsak, hiç kimse hiçbir şey bilmiyor yerine koyarsak… Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyin farkında. Bizim her şeyimizin farkında. Bizim yaptıklarımızı, ettiklerimizin farkında. Eğer o samimiyete kavuşursak hiç bir sorunumuz yok” dedi.

“BERABER KÜL OLURUZ”

Gezdiği ve ziyaret ettiği yerlerde vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini gördüğünü kaydeden Oğuzhan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

* Milletin Tayyip Erdoğan’la hiçbir sıkıntısı yok. Milletin sıkıntısı benle, teşkilatla, partiye gelmiş gitmiş adamla. Yani milletin derdi bizimle. Tayyip Erdoğan’la milletin derdi yok ki.

* Adam diyor ki biz Cumhurbaşkanımıza vefamızı göstereceğiz aday olduğunda oyumuzu vereceğiz.

* Ben AK Parti olmadığı gün bu memleketin, bu milletin zarar edeceği düşüncesindeyim.

* Yani ben Tayyip Erdoğan’ın 2023’te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım. Onun için bizim teşkilatlarımız güçlü olmalı.

* Bizim teşkilatlarımızda insanlar, insanlara değer vermeli. Samimiyeti kazanmalı. Yoksa biz hep beraber kül oluruz. Ve biz kül olduğumuzda da hiçbirimiz bir şey olmaz.

* O zaman rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir lafı var, ‘Biz solcularla Ankara’nın koca koca meydanlarına, parklarına sığmadık, Mamak’ın 2 metrekare hücresine sığdık’ diyor.

* Biz bugün birbirimize dünyayı dar ediyoruz AK Parti olarak, ona dikkat edeceğiz.