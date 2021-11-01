‘AKP’li vekil kentte bürokrasiyi ele geçirmiş’

AKP Şırnak milletvekili Rizgin Birlik’in 11 yakını ve iki akrabasının İl Sağlık Müdürlüğü’nden Köy Hizmetleri’ne kadar pek çok kamu kurumunda ya müdür ya da müdür yardımcısı olarak işe alındığı iddialarıyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan CHP Şırnak il başkanı Cangir Bilin, ”Şırnak’ta kamu kurumlarında yapılan atamalarda hak hukuk yok, AKP’li Birlik Şırnak’ta bürokrasiyi ele geçirmiş” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Kamuda liyakat ve parti kadrolaşması tartışmaları sürerken Şırnak'ta AKP milletvekili Rizgin Birlik'in, akrabalarını kentteki kamu kurumlarında görevlendirdiği ve yükselmelerini sağladığı ileri sürüldü.

AKP'li vekil Lizgin Birlik'in akrabalarının kamu kurumlarına aldırdığı isimleri doğrulayan CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin, Şırnak'ta kamu kurumlarında yapılan bu kadrolaşmaya şehrin mülki amiri ve üst düzey bürokratlar göz yumdu diye kaydetti.

“AKP'Lİ BİRLİK, ŞIRNAK'TA BÜROKRASİYİ ELE GEÇİRMİŞ”

Şırnak'a gelen vali, kaymakam, bölge müdürleri AKP'yle çalıştığını belirten CHP Şırnak il başkanı Cangir Bilin, şunları söyledi:

* 2 yıldır CHP'nin Şırnak il başkanlığı görevini yürütüyorum, iki yılda sadece bir kere Şırnak valisini ziyaret edebildim. AKP il başkanın ne diyorsa, AKP Şırnak milletvekili Rizgin Birlik ne diyorsa o olacak.

* Rizgin Birlik'in akrabalarının kamu kurumlarına aldırdığı isimlerin hepsi doğrudur. Şırnak'ta kamu kurumlarında yapılan atamalarda hak hukuk yok. Şehirde bir ihale oluyor vali ‘ihaleyi bu adama vereceksin' diyor. AKP'ye ve Rizgin Birlik'e yakın olmayan kimse ihale alamıyor.

* Şırnak'ta halk örgüt ile AKP arasında sıkışmış durumda. Şırnak'ta Habur sınır kapımız var burası bile Rizgin Birlik'in elinde. Habur sınır kapısının girişinde orta refüjde belediye adı altında işletme açılıp(park kafeterya lokanta market) buraya Karayollarının bayrağı dikilmiştir.

* Türkiye'nin hiçbir yerinde orta refüjde böyle bir uygulama yapılmamıştır. İstanbul milletvekilimiz Sayın Mahmut Tanal kendisi de buraya geldiğinde gözleriyle gördü ve alışveriş yaptı maalesef şuana kadar herhangi bir yetkili bunu gündeme getirmediler gelin görün en büyük yolsuzluk Habur'un girişinde bütün yetkililerin gelip görmesini istiyorum.

* Buranın geliri kaç kişiyle paylaşılıyor. AKP'li Birlik Şırnak'ta bürokrasiyi ele geçirmiş. Kamu kurumlarında liyakatsiz alımlarına ilişkin insanlar duyurmaya korkuyordu.

* Şehrin valisi bu olayları bilmiyor mu? Şırnak'ta kamu kurumlarında yapılan bu kadrolaşmaya şehrin mülki amiri ve üst düzey bürokratlar göz yumdu.

AKP'Lİ VEKİL İDDİALARI YALANLADI

AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik akrabalarının kamu kurumlarına işe soktuğu iddialarını yalanlayarak şunları söyledi;

* Şırnak'ta kadrolaşma ile ilgili ismi geçen kişilerin çoğu belirtilen unvanlarda olmadığı, benim dönemimden önce ve çoğu da ilgili kurum sınavlarıyla atanmışlardır.

* Şırnak'ın en kalabalık ailelerinden biri olmakla beraber, ailemizin çoğunluğu ezelden beri memur olarak çalışmaktadır.

* Ayrıca Şırnak ilimizde Ak Partinin son seçimlerde elde ettiği başarıların bir kesimi rahatsız ettiği aşikardır Hükümetimiz zamanında, Şırnak ve ilçeleri çağ atladı, her alanda devletimizin ciddi yatırımları oldu ve olmaya da devam edecektir.

* Babasını, abisini ve 4 yaşındaki yeğenini bu ülke için şehir veren bir vatandaş olarak diyorum ki, bizlere karşı yapılan her yalan haber bizlerin daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

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