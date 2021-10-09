AKP’li vekil öğrenci bursunu fazla buldu: 250 TL olması lazım

AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, katıldığı bir canlı yayında, öğrenci burslarıyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Ali Ekber ŞEN

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AKP'li Hacı Özkan, Kanal 42 Televizyonu'nda yayınlanan Muhammed Okur ile Reaksiyon programının konuğu oldu.

Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Elinize, dilinize dursun ya… Şu anda bunlar 650 liraya çıktı” sözlerinin hatırlatılması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Program sunucusu Okur'un “Muhalefet, 45 lira verildiği dönemdeki alım gücüyle 650 lira verildiği dönemdeki alım gücünün birbirinden farklı olduğunu ve ücretlerin yetersiz bulunduğunu söylüyor. Alım gücünden yola çıkacak olursak ne söylersiniz?” sorusu üzerine Özkan şu ifadeleri kullandı:

“250 LİRA VERMEMİZ GEREKİYOR”

* 2002 öncesindeki fiyatlar farklı, şu anki fiyatlar farklı ama 45 lira ile 650 lirayı kıyasladığımız zaman, o dönemdeki fiyat farkları ile bu dönemdeki fiyat farklarının aynı olduğunu söyleyemeyiz.

* Şimdi hesap ettiğimiz takdirde, şu anda 250 lira vermemiz gerekiyor. Ama bugün 650 lira burs veriyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda bunların çalışması elbette yapılacak.

* Eğer bugün Türkiye'de terör olmamış olsaydı, pandemi olmamış olsaydı, yangın, sel felaketleri, depremler olmamış olsaydı biliyorsunuz 2002 öncesinde bu kadar değildi.

* Şu anda biz özellikle ülkemizin sınırları içerisinde terörü bitirdik. Çok şükür ve sınırlarımızın dışında terör mücadelesi veriyoruz.

* Eğer bu mücadele 2002 öncesinde verilmiş olsaydı, bugün belki de genç kardeşlerimize 650 lira değil de daha fazla burs veriyor olacaktık.

* Ama bugün çok şükür ekonomide de yıllardır daha da iyileşir duruma geliyoruz.

“TÜRKİYE'DE EKONOMİK KRİZ YOK”

Okur'un “Türkiye'de ekonomik kriz var mı?” sorusuna Özkan, şu yanıtı verdi:

* Türkiye'de bir ekonomik kriz yok. Ekonomik kriz tabi ki bir önceki yıllara göre fiyatların artışıyla birlikte, vatandaşlar içerisinde haliyle tepkiler var.

* Biz gittiğimiz bölgelerde de tepkiler var yani. Dengesiz fiyat artışları, yani bir ürünü 10 liraya satıyorsunuz diyelim bir diğeri ise 15 liraya satıyor.

* Dolayısıyla bunların önlemi elbette alınıyor. İlgili bakanlıklarımızın bu noktadaki çalışmaları devam ediyor.

“İŞÇİ BULAMAYAN İŞVERENLER DE VAR”

Özkan son zamanlarda gündeme gelen genç mezun işsizlerle ilgili de “İş bulamayan öğrencilerimiz var ama diğer taraftan personel bulamayan işverenlerimiz de var. Bu noktada da bir sıkıntı var. Biz sanayi bölgelerine gittiğimizde, işverenlerin bize gelip ciddi manada personel sıkıntılarının olduğunu ifade ediyor. Üniversite mezunlarımız elbette ki gönül ister ki tamamının kamu kurumlarına yerleşmesini, dolayısıyla diğer taraftan da işverenle ilgili de onların istediği nitelikte personellerin olmasını biz de isteriz ve bu noktalarda da zaten çalışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Hacı Özkan'ın yaptığı açıklamalarından sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmaya başladı. Kullanıcılar Özkan'ın burs ve ekonomik kriz ile ilgili söylemlerini kabul etmediklerini dile getirdiler.

“KİBRE BAK”

AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın, öğrenci burslarına yönelik açıklamasına CHP'li Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yanıt verdi. CHP'li Özkan, “Kibre bak! Kesesinden veriyor beyimiz. Milletten alıyor, sanki cüzdanından dağıtıyor. O gençler bunun hesabını görecek. Demedi deme” ifadelerini kullandı.

