AKP’li vekil: Şer odakları ülkemize ekonomik buhran yaşatıyor

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Türkiye’de yaşanan ekonomik krize ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi olarak Azerbaycan'a Libya’ya Akdeniz'e müdahalelerinden rahatsızlık duyan şer odaklarının ülkemize ekonomik buhran yaşatmaya çalıştıkları ortadadır" dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

“ŞER ODAKLARI EKONOMİK BUHRAN YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR”

Türkiye'de dramatik şekilde değer kaybeden TL ve ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkaya, “Şu an Dünyada corona virüsün sebep olduğu ve ülkeler arası siyasi çekişmeler doğrultusunda yaşanan ekonomik ve siyasi sıkıntının yanında Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi olarak Azerbaycan'a Libya'ya Akdeniz'e müdahalelerinden rahatsızlık duyan şer odaklarının ülkemize ekonomik buhran yaşatmaya çalıştıkları ortadadır” dedi.

“BÜTÇEYE OLUMLU OY VEREN VEKİLLER TARİHE NOT DÜŞTÜ”

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin tamamlanması ile Kanun teklifine olumlu oy veren AKP ve MHP Milletvekillerinin tarihe not düştüklerini kaydeden Özkaya, “Bütçe Kanununa olumlu yönde oy vermek tarihe not düşmek bu hengamede tarafını milletten yana seçmektir.

İnşaallah Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hep beraber bu zorlu sürecinde üstesinden geleceğiz. Cumhur İttifakı vekillerinin oylarıyla kabul edilen Kanun teklifinin Aziz Milletimize hayırlı olmasını diliyorum Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT ZAMLARINI AZ BULMUŞTU

Ali Özkaya geçtiğimiz Ekim ayında ise akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamları az bulmuştu. Özkaya, “Akaryakıtta elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok” demişti.

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