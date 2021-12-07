AKP’li vekil: Suriye, Afrika, Irak, Doğu Türkistan, Balkanlar bu bütçeden medet umuyor

AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 2022 yılı bütçesi için, Suriye, Afrika, Irak, Doğu Türkistan, Balkanlar bu bütçeden medet umuyor ve bu bütçeye dua ediyor" dedi. Çakır, bütçeye karşı çıkanları terörle suçladı.

Sozcu.com.tr

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TBMM Genel Kurulu, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni görüşmeye devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkarak konuşma yapan AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır, 2022 bütçesini şu sözlerle savundu:

“Ülkemiz bulunduğu hinterlandda, coğrafyada, Orta Doğu’da, Balkanlarda, kafkaslarda, geniş coğrafya sadece fiili ve fiziki coğrafya değil gönül coğrafyasından da sorumlu bir ülkedir. Suriye, Afrika, Irak, Doğu Türkistan, Balkanlar bu bütçeden medet umuyor ve bu bütçeye dua ediyor. Bu bütçe, yabana atılacak, karşı çıkılacak bir bütçe değildir.”

“BÜTÇEYE KARŞI ÇIKANLAR SIRTINI PKK'YE YASLAMIŞ OLANLARDIR”

Bütçeye karşı çıkanları terörist olmakla suçlayan Çakır, “Bütçeye karşı çıkanlar var. Sırtını PKK'ya yaslamış olanlar bu bütçeden rahatsız olurlar. Sırtını PKK'ya yaslamış olanlarla iş tutanlar da bu bütçeden rahatsız olurlar” ifadelerini kullandı.

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