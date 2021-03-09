AKP’li vekil: Türkiye’de erkekler kadınlardan daha fazla ölüyor

Türkiye, Samsun'da sokak ortasında eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde şiddete uğrayan E.M için ayağa kalkarken AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'den kadına şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin tepki toplayan açıklamalar geldi.

Kayseri'nin yerel televizyon kanalı Kent Türk TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, gazeteci Şeyda Aşatır'ın ‘2020 yılında 300 kadın öldürüldü' sözlerine yanıt verdi. Türkiye'de kadına şiddet ve cinayet olaylarının abartıldığını savunan AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, medya ve muhalefetin de kadına şiddet ve cinayet olaylarında yanlış algı oluşturduğunu ileri sürdü.

“ÖLDÜRÜLEN ERKEK SAYISI BUNUN 12 KATI”

Türkiye'de öldürülen erkek sayısının kadın cinayetlerinden 12 kat fazla olduğunu belirten Nergis, şunları söyledi:

* Biz sadece kadınları ifade ediyoruz da Türkiye'de öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı. Medya bu işin alıcısı olduğu için kadına şiddet olaylarını çok kullanıyor. Bu da yanlış böyle bir algı yaratılıyor.

* Sanki Türkiye'de çok fazla kadın öldürülüyor. Muhalefette bu dili çok kullanıyor. Dolayısıyla siyaseten de CHP ve HDP de bunu çok kullanıyor.

* Medyada bu işin alıcısı olduğu için çok üzerine gidiyor. Maalesef dünya kurulduğundan beri cinayetler ve şiddet var. Dünyanın her yerinde var. Rakamlar ortada.

* Türkiye dünyanın diğer ülkeleriyle kıyaslandığı zaman çok fazla değil. Nitekim hükümet bu işi çözmek için kararlılıkla çok uğraşıyor..

Hülya Atçı Nergis geçtiğimiz günlerde de ”Türkiye gerçekten çok değişti, çok gelişti şehirdeki standartlar çok yükseldi. Artık ev sahibi olmak araba sahibi olmak hiç zor değil” sözleri de büyük tepki toplamıştı.