AKP’li vekilden benzin kuyruklarına ilginç yorum: zamdan değil, araç sayısından

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından akaryakıt istasyonlarındaki oluşan kuyruklar hakkında "Zamlarla ilgili kuyruk yok, Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı" dedi.

Nuray TARHAN

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AKP Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, benzin kuyrukları hakkında açıklama yaptı.

Akaryakıta art arda gelen zamlardan sonra benzin istasyonlarında oluşan araç kuyrukları hakkında konuşan AKP’li Aydemir, “Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı” dedi.

“KUYRUK VARMIŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞAN TROL MEDYA”

AKP’li Aydemir, kuyruklarla ilgili fotoğraf ve görüntüleri ise trol medyanın işi diye niteleyerek şöyle konuştu:

“Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum.”

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