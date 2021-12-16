AKP’li vekilden ekonomi eleştirilerine yanıt: Ezanlarımızı susturamayacaksınız

Türkiye’deki ekonomik kriz ve TL’nin rekor değer kaybını ülkemize yapılan ‘ekonomik terör’ olarak değerlendiren AKP Konya Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gülay Samancı, “Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Konya Milletvekili, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gülay Samancı TBMM'de 2022 yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde partisi adına konuştu.

“ÜLKEMİZİ İLERİYE GÖTÜRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde pek çok alanda hizmetler yapıldığını ifade eden Samancı şunları söyledi:

* Ülkemiz üzerinde oynanan onca oyun, terör ve antidemokratik eylemler, hatta 15 Temmuz darbe girişimine rağmen, üretimde kalkınma hedeflerimiz ve sosyal alanda gerçekleştirilen başarılar, fikir ve düşünce özgürlüğünün hayata geçirilmesi, demokratikleşme alanında verilen mücadele ile ulaşımda, sanayileşmede, sağlık alanında modern teknolojinin ülkemize kazanımı için elde edilen gelişmeler, aynı zamanda şehirlerimizin imar ve mamur edilmesi gibi pek çok alanda yapılan hizmetler, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hızla devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi Milletimizle birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha güçlü bir şekilde ileriye götürmenin gayreti içinde olacağız

“EZANLARIMIZI SUSTURAMAYACAKSINIZ”

Ekonomik kriz ve döviz kurunun yükselişini ülkemize yapılan ‘ekonomik terör' olarak niteleyen Samancı, “20 yıldır terörle mücadelede şu anda gelinen noktada terörün beli kırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, devletimizin üniter yapısını hedef alan ekonomik terör de dahil tüm terör hareketlerine karşı tek bir cevabımız vardır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız“ dedi.

Öte yandan Samancı’nın konuşmasının tamamını elindeki kağıttan okuması dikkat çekti.

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