AKP’li vekilden gençlere ‘torpil’ açıklaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde düzenlenen Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi programında konuşma yapan AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerin sürekli torpil olmadan bir yere gelinmediğini söylediğini aktaran AKP’li Ali Özkaya, “Torpille bir yere gelenler sabun köpüğü gibi tez zamanda geçer giderler” dedi.

Müslüm EVCİ

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Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde bugün Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi düzenlendi.

Zirvede konuşan AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

“ÇOCUKKEN MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTİYORDUM”

Çocukluğundan beri milletvekili olmayı hayal ettiğini söyleyen AKP’li Özkaya, “Ben hakim savcı değil avukat olacağım diye karar verdim. Çocukken de milletvekili olmak istiyordum. Allah bize her şeyi nasip ediyor. Ama bir tek şartla. Çalışmakla ve gayret etmekle” dedi.

“TORPİLLE BİR YERE GELENLER SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ GEÇER GİDERLER”

Gençlerin torpil olmadan bir yere gelinmediğine ilişkin şikayetleri olduğunu söyleyen Özkaya, “Efendim torpil olmadan bir yere gelinmiyor. Bunu gençlerimiz hep söylüyor. Biliyorum. Torpille bir yere gelenler sabun köpüğü gibi tez zamanda geçer giderler. Emeği ile bir yerlere gelenleri hiç kimse yerinden sökemez. Sadece biraz dalgalanma olur. Onun için kendinize güvenin. İnanın ve çalışın. Çalışanın her zaman Allah yardımcısı olur” ifadelerini kullandı.

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