AKP’li vekilden ilginç yorum: Bereket yoğunluğu
Akaryakıta peş peşe yapılan zamlara AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan ilginç bir değerlendirme geldi. Çamlı, zam yağmurundan önce daha düşük fiyata yakıt almak için istasyonların önünde bekleyen kalabalıkları 'bereket yoğunluğu' olarak değerlendirdi.
Bu gece yarısından itibaren uygulanan benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşmuştu…
İstanbul, Ankara, Denizli ve Gaziantep’teki bazı istasyonlarda akşam saatlerinde uzun kuyruklar gözlemlenmişti…
AKP’Lİ ÇAMLI: BEREKET YOĞUNLUĞU
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, söz konusu kuyrukların ‘bereket yoğunluğu’ olduğunu söyledi.
İstasyonların önünde biriken araçların görüntüsünü paylaşarak “Tarih yazsın: AKP döneminde benzin-motorin kuyruğu” diyen CHP’li Engin Özkoç’a yanıt veren AKP’li Çamlı’, “Bereket yoğunluğunu, CHP dönemi yokluk kuyruğu zannetmiş..! Sünger dolu yine…” ifadelerini kullandı.
Bereket yoğunluğunu, CHP dönemi yokluk kuyruğu zannetmiş..!
Sünger dolu yine…
— Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) October 16, 2021