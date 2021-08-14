AKP’li vekilden ilginç çıkış: Aşı yaptırmayana yardımcı olmayacağım

Aşılamada yüzde 76,4’e ulaşarak mavi renkli kentler arasına girmeyi başaran Denizli’de AKP Milletvekili Ahmet Yıldız aşı yaptırmayanlara sosyal medyadan isyan etti. Yıldız, “Aşı yaptırmayanların isteklerine yardımcı olmayacağım” dedi.

SELAMI AYDIN

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Bir dönem 5 gün süreyle corona vakalarını sıfırlamayı başaran Denizli'de aşılama oranında yüzde 76,4'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid 19 Aşı Haritasında kentin rengi maviye döndü. Buna karşın aşı karşıtı olan ya da aşı sırası gelmiş olmasına rağmen ihmal eden vatandaşların varlığı AKP Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'ı isyan ettirdi.

“KANUNLA ZORLA YAPTIRILMALI”

Son dönemde sık sık partisinin ilçe teşkilatlarına ziyaretler gerçekleştiren Yıldız, aşı yaptırmayanlara sosyal medya paylaşımı ile mesaj verdi. Aşı yaptırmayan kişilerle görüşmeyeceğini söylen Yıldız paylaşımında, “Aşı yaptırmayıp, başkalarını hayatını tehlikeye atanlara daha fazla hoşgörü gösterilemez. Kanunla zorunlu yapılmalı, yaptırım uygulanmalı. En başta sağlık çalışanlarına ve okula gidemeyen çocuklarımıza haksızlık. Aşı yaptırmayanlarla görüşmeyeceğim, isteklerine yardımcı olmayacağım” ifadelerini kullandı.