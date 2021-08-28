AKP’li vekilin 12 bin TL’lik ayakkabısı tepki çekti

AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, fiyatı yaklaşık 12 bin TL olduğu iddia edilen ayakkabısı sosyal medyada gündem oldu.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Malatya Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Öznur Çalık'ın, Malazgirt zaferinin 950. yıl törenleri için Bitlis'in Ahlat ilçesine giderken giydiği ayakkabı sosyal medyada gündem oldu.

AKP'li Çalık Ahlat ilçesine giderken çektirmiş olduğu fotoğrafta fiyatı 11 bin 950 lira olan İspanyol marka ayakkabısı dikkat çekti.

AKP'li Çalık'ın fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmasının ardından birçok tepki geldi.

“HİÇ DEĞİLSE TÜRK MARKA AYAKKABI GİRSEYDİ”

AKP'li Öznur Çalık'ın dudak uçuklatan ayakkabı fiyatına ilişkin değerlendirme yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, AKP iktidarındaki her kademedeki kişilerin birçoğunun böyle şatafatlı hayatlarının olduğunu söyledi.

Kiraz, söyle konuştu:

* AKP milletvekili Öznur Çalık'ın son çıkan fotoğrafı da bu kişilerin halkın vekilleri olmadığını gösteriyor.

* Çünkü halk şuan büyük bir yoksullukla mücadele ederken, birçok vatandaşımız pazar artıklarını toplarken, çöpten ekmek toplarken, milyonlarca üniversite mezunu gençler iş bulamazken ve çocuğuna kahvaltı hazırlayamadığı için intihar eden anneler varken halkın vekili olarak mecliste görev yapan AKP'li siyasiler büyük bir şatafat içerisinde.

* Ayrıca, Malazgirt zaferinin yıl dönümüne giderken 12 bin TL'lik ayakkabı giymek akıl tutulmasıdır ve bunu anlamak mümkün değil. O ayakkabı halk adına seçilen vekillerin halktan nasıl kopmuş olduklarının en açık fotoğrafıdır.

* Kaldı ki bu iktidar yerli ve millikten hep dem vurmasına karşın giydikleri ayakkabı bile İspanyol marka hiç değilse bir Türk marka ayakkabı giyseydi.