AKP’li vekilin dili sürçtü: Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden…

Bir nikah törenine katılan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, nikah defterini gelin ile damada verirken yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum" dedi.

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Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler’in kıydığı nikah törenine katılan AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, nikah defterini genç çifte verirken yaptığı konuşma tepkiyle karşılandı.

Yerel bir televizyon kanalının kameralarına takılan görüntüde Yediyıldız, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum. O diyor işte 1,3,5 sayıyor işte. Biz Rabbim ne kadar verirse o kadar çocuk istiyoruz. Ben defteri damat beye veriyorum, gelin hanıma geri versin diye” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peygamber gibi bahseden Yediyıldız’a sosyal medyadan tepkiler yağdı.

“DİYANET BU KONUDA KONUŞACAK MI?”

“Cumhurbaşkanının sünneti” sözlerine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “AKP Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Recep Tayyip Erdoğan'ı peygamber ilan etti! Nikah töreninde ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden nikah defterini vermek istemiyorum’ diyor. Her konuda konuşan Diyanet Başkanı Ali Erbaş bu konuda da konuşacak mısın?” diye sordu.