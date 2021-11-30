AKP’li vekilin oğluna ‘rüşvet vermekten’ dava

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'ın, Akçakale Gümrük Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman’a rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Ahmet KAYA

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İddiaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz yıl Ahmet Yılmaz ve İsmail Akdemir adlı kişiler hakkında Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu soruşturma, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'a kadar uzandı. Başsavcılık, Hasan Akay'ın da aralarında yer aldığı birçok kişinin, birçok kez Akçakale Gümrük Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman'a rüşvet vererek kaçak olarak birçok aracın Suriye'ye geçişini sağladığını iddiasıyla dava açtı.

RÜŞVETİN KAYITLARI DOSYADA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin bulunduğu dosyada, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'ın 5 Aralık 2020'de Akçakale Gümrük Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman'a odasında rüşvet verdiği sıradaki görüntü ve konuşmalarına ilişkin kayıtlar da yer aldı. Kayda göre, Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman, İlçe Kaymakamı Kadir Duman'ın konuyla ilgili şüphelerinden söz ederek şu konuşmalar yapılıyor:

-Mustafa Ataman: İlla Kaymakama beni görevden aldıracaksınız.

-Hasan Akay: Biz senin arkandayız kim seni görevden alabilir ya?

-Ahmet Ayan: Sayfan tertemiz müdürüm.

-Hasan Akay: Bir de Karadenizlisin müdürüm. Direkt Erdoğan’ın hemşerisisin. Kim sana bir şey yapabilir?… Müdürüm kaymakamın sahada ne işi var? Aramada ne işi var?

-Mustafa Ataman: Bakıyor, geliyor işte…

-Hasan Akay: Bir daha kaymakamı buraya sokarsan ben ahbaplığımı keserim ha.

-Mustafa Ataman: Dört aydır… Dört aydır gidip geliyor.

RÜŞVET GÖRÜNTÜLERDE

Hazırlanan iddianamede, rüşvet anının görüntüleri kaynak gösterilerek, milletvekili oğlu Hasan Akay'ın kamu görevlisine rüşvet verdiğinin ispatlandığı belirtilerek şu tespitler yapıldı:

*Elde edilen görüntü değerlendirildiğinde, Hasan Akay isimli şahsın pandemi sebebiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı gününde, kendisi ve beraberinde bulunan şahısların gümrük kapısından usulsüz olarak geçmesi karşılığında Akçakale Gümrük Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ataman isimli şahsa para vererek rüşvet verme suçunu işlendiği tarafımızca değerlendirilmiştir.

PARAYI PANTOLONUNUN SOL CEBİNE KOYMUŞ

Hasan Akay'ın rüşvet vererek iki aracın sınırdan Suriye’ye geçişini sağladığı belirtilen İddianamede, rüşvetin verilişiyle ilgili ise şu tespitler yer aldı:

*5 Aralık 2020 günü, Akçakale Gümrük Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman'ın makam odasında Hasan Akay isimli şahsın, Mustafa Ataman isimli şahsın sol tarafına yaklaşarak pantolonunun sol cebinden çıkararak saydığı ve miktarı belli olmayan parayı masanın alt tarafından Mustafa Ataman isimli şahsa verdiği anlaşılmıştır.

*İddianamede, sınırdan kaçak olarak geçişine izin verilen araçlarda ne taşındığı ilişkin bilgiye yer verilmedi.

KAYMAKAM, “BURAYA SOKMA” DEMİŞ

*Akçakale Gümrük Müdür Yardımcısı Mustafa Akman'ın odasına yerleştirilen kameradaki kayıtlara göre, İlçe Kaymakamı Kadir Duman'ın, müdür yardımcısını Milletvekili'nin oğlu Hasan Akay'ı gümrük bölgesine sokmaması konusunda çok kez uyardığı da ortaya çıktı.

* Duman'ın sosyal medya hesabında, “Ey idareci… Kul hakkından kork, adil ve tarafsız ol” şeklindeki paylaşımı sabit tweet yaptığı, paylaşımlarında sıkça, hak-adalet vurguları yaptığı görüldü. Duman'ın son olarak da cinsel istismar suçlularına idam cezası verilmesi yolunda bir paylaşım yaptığı dikkat çekti.

AKP'Lİ VEKİLE GÖRE HABER DEĞERİ YOK

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'dan rüşvet almakla suçlanan Akçakale Gümrük Müdür Yardımcısı Mustafa Akay ifadesinde, kendisine para verilip verilmediğini hatırlamadığını söyledi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ise, oğlu Hasan Akay'ın rüşvet vermesiyle ilgili gazetecilerin sorularını, “Bu bir haber değeri taşımaz. Zaten yargılanıyor. Oğlumun hatası varsa mahkeme gerekli cezasını verir” şeklinde cevaplandırdı.

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