AKP’li vekilin turizm teklifine Antalyalılardan tepki

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu'ya, Meclise sunduğu Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklik teklifinden dolayı sert tepki gösterdi. Bayar yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında, Uslu'ya; “Sarayın değil, milletin vekili ol” diye seslendi.

“AKP, sahilleri, denizleri, ormanları, kısaca halka, yani bize ait ne varsa pazarlamak, satmak için düğmeye bastı” diyen Bayar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Meclise sunulan ve ilgili komisyonunda görüşülmeye başlanan Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle AKP, ‘bizim' olan her şeye el koyuyor. Başta belediyeler olmak üzere kendi dışındaki tüm iradeleri kendisine bağlayarak yok sayıyor. Sahillerimiz, milli parklarımız, orman alanlarımız, meralarımız ve daha birçoğunu, doğrudan doğruya pazarlanabilir hale getiriyor. Söz konusu teklif; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, özel sektörün katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasının, orman vasıflı alanlar da dahil Hazine taşınmazlarının, Cumhurbaşkanı kararıyla kültür ve turizm koruma geliştirme ve gelişim bölgesi olarak tespit edilmesinin önünü açıyor. Bunlarla birlikte pazarlanmaya açık hale getirilecek bölgelerin tespitinde; ülkemizin doğal, tarihi ve arkeolojik değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacağı açıkça ifade ediliyor”

“206 PLAJ HALKA KAPATILABİLECEK”

Teklif yasalaşırsa, Antalya'da belediyelerce işletilen giriş ücreti alınmayan 206 plajın halka kapatılabileceğini belirten Bayar açıklamasına şöyle devam etti:

“Belediyelerimizin mülkiyetinde olan ya da belediyeye tahsis sahiller, işletmeye verileceği zaman Bakanlıktan onay alınacak. Bakanlığın onaylamadığı hiçbir proje uygulanmayacak. Her biri doğa harikası olan ve hiçbir ücret ödemeden yararlandığımız bizim olan o koylar, o masmavi deniz, yaylalar artık bizler için yasaklı yerler haline gelecek. Bakanlık eliyle özelleştirilmesinin yolu açılacak. Korunması gereken alanlar, sit alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle özel şirketlere devredilecek.”

“SARAYIN VEKİLİ”

Kanun teklifinin meclise 21 AKP'li milletvekilinin imzasıyla sunulduğunu aktaran Bayar; “Buna şaşırmadık ama üzücü olan ilk imzacısının bir Antalya Milletvekili olması. Milletin değil AKP'nin vekili Atay Uslu. Bir milletvekili düşünün ki, hemşerisinin, komşusunun, belki de kendisinin rahatlıkla gidip kullandığı plajları, Finike'de Gökliman'ı, Andrea Doria Koyu'nu, Çağıllı'yı, Demre'de Taşdibi'ni, Sülüklü'yü, Kaş'ta Kaputaş'ı, Patara'yı, Kumluca'da Adsanan'ı, Çıralı'yı hemşerilerine kapatmak için kanun teklifi veriyor. Eline tutuşturulan kâğıdın Manavgat'ta ve birçok ilçemizde yat çekek, tamir ve bakım alanının teknecilerimizin elinden alınmasının yolunu açtığından bihaber Saraya yaranmak için imzasını atıveriyor! Kendini ispat peşinde, milletin değil Sarayın vekili payesini kapmak için Antalya'da halka ait ne varsa ranta teslim edecek teklifi imzalıyor” dedi.

“ANTALYA BU İHANETİ UNUTMAZ!”

Teklifin Antalya'ya ihanet olarak nitelendiren Bayar açıklamasına şöyle son verdi:

“Bu kanun teklifiyle, iktidar 780 milyon kilometrekareye el koyuyor ve kendi dışındaki bütün iradeleri kendisine bağımlı hale getirerek yok sayıyor! Bu teklifle, 50'nin üzerinde sektörle doğru ya da dolaylı olarak ilişkili olan turizm sektöründe tüm yetki ve karar ‘tek adam'da toplanıyor. Bu teklifle, Türkiye'nin turizm gelirinin üçte birini sağlayan Antalya'nın sahip olduğu tüm doğal güzellikler pazara çıkartılıyor! Bu teklifle, Lara Kent Parkı ve daha birçok noktada verilen mücadeleler, mahkeme kararları yok hükmüne düşüyor. Phaselis Antik Kenti'ne otel rüyaları yeniden canlandırılıyor! Bu teklif yasalaşmayacak, Antalya, buna izin vermeyecektir. Bu ihaneti Antalya unutmaz. Sen de Antalyalı olduğunu unutma, teklifi geri çek”