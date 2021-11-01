AKP’li yöneticiden firari Galip Öztürk’e plaket

Toplantı için Gürcistan'a giden Samsun Çarşamba Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri, cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm’in sahibi firari Galip Öztürk'le bir araya geldi. Oda Başkanı ve AKP Çarşamba Kurucu İçe Başkanı Ahmet Yılmaz da Öztürk'e plaket verip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsun’da AKP Çarşamba Kurucu İlçe Başkanı ve Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz ve oda üyelerinin cinayete azmettirmekten suçundan hapis cezası alan ve cezası onandıktan sonra yurt dışına kaçarak Gürcistan’da yaşamaya başlayan Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk ile Batum’da görüştüğü ortaya çıktı.

Çarşamba TSO ile Acara TSO arasında yapılacak olan istişare görüşmesi için ülkeye giden heyet, akşam yemeğinde Galip Öztürk’le bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yapılan ziyaretlerin fotoğraflarını paylaşırken Galip Öztürk ile Batum'da görüştüğünü yazdı. Öztürk ile akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, “Çarşamba Ticaret Ve Sanayi Odası Ziyaret Heyeti, Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı Sn. Galip Öztürk’ün Gürcistan / Batum'da akşam yemeğinde misafiri oldu” diye yazarak teşekkür etti.

Yılmaz, yemekten sonra firari Galip Öztürk’e bir de plaket verdi. Öte yandan Galip Öztürk ile yapılan toplantı ve yemeğin fotoğrafları Çarşamba TSO’ya ait sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Samsun’un Ayvacık ilçesi AKP’li Belediye Başkanı Halil Kalaycı da 2019 yılında farklı zamanlarda firari Galip Öztürk’ü Gürcistan’da ziyaret etmişti.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın danışmanı firari Galip Öztürk'le birlikte

İlginizi Çekebilir Firari Galip Öztürk, bir çocuk için 24 bin Euro ödemiş