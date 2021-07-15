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AKP’liler ihaleyi alan şirketi daha önce ziyaret etmiş

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ceza garantili ve adrese teslim olduğu iddia edilen 720 milyon liralık EDS ihalesi muhalefetin ve Bursalıların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 13:53, 15/07/2021
HaberlerGündem
AKP’liler ihaleyi alan şirketi daha önce ziyaret etmiş

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, ihale öncesinde AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın EDS ihalesini alan Caba İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen’i ziyaret ettiğini gösteren fotoğraf paylaştı…

“HAYIRLI İŞLER! HANİ ADRESE TESLİM DEĞİLDİ?”

CHP’li Karaca, şöyle konuştu:

* Bakın, kimleeerrr kimlerle beraber! AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan; trafik cezası garantili Bursa EDS ihalesini alan Caba İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen’i ihale öncesi ziyaret etmiş, sosyal medyada da paylaşmışlar.

 

720 MİLYONA İHALE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin yüzlerce kamerayla kent trafiğini denetlemek üzere kurup işleteceği Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), ihalesi 720 milyon liraya ihale edildi.

“HER YIL 1,5 MİLYON TRAFİK CEZASI”

Projenin finansmanının tamamen trafik cezalarından sağlanmasının öngörüldüğünü açıklayan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca “Her yıl 1.5 milyon trafik cezası keserek, 10 yılda sistemin bedeli çıkmış olacak” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:13:32,