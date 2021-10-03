AKP’lilerden AKP’li rektöre sert tepki: Cübbeni çıkart, siyasete gir

Daha önce AKP’den belediye başkan adayı olan Karaman Üniversitesi Rektörü Namık Ak ile Karaman Belediyesi’nin AKP’li meclis üyeleri karşı karşıya geldi. Namık Ak, üniversite içerisine akademik ve idari personeller için yapılacak olan TOKİ konutlarını belediye meclis üyelerinin engellediğini iddia etti. AKP’li meclis üyeleri Ak'ı yalanlayarak, "Cübbeni çıkart, siyasete gir" çağrısında bulundu.

Müslüm EVCİ

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Karaman Üniversitesi içerisine akademik ve idari personellere yönelik yapılması planlanan konutlara, belediye meclis üyelerinin başvurusu sonrası bölge idare mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 1994 yılında çalışma arkadaşı ve bir dönem AKP'den belediye başkan adayı da olan Karaman Üniversitesi Rektörü Namık Ak alınan kararın ardından Karaman Belediyesi'nin meclis üyelerine düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösterdi.

“YENİ PARSELLER BULALIM”

Konut olmadığından dolayı akademik ve idari personellerin Konya'ya gitmek zorunda kaldığını söyleyen Rektör Ak, “Yeni şeyler geliştirelim, yeni parseller bulalım benim diğer elemanlarımı da ev sahibi yapalım ki öğretim elemanları burada kalsın. Konya’dan gelip gitmesin” dedi.

“SİZ NASIL SİYASET YAPIYORSUNUZ?”

“Şimdi Belediye Meclis üyelerinin bu açtıkları idari mahkeme onlar tarafından kazanıldı” diyen Rektör Namık Ak, belediye meclis üyelerine tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Bu projeyi şikâyet eden kim, bizim Karaman belediyemiz yani belediye meclis üyeleri. Sonra ne oldu şuanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstinaf mahkemesine gitti. Ha bakanlık bu mahkemeyi kazanır mı bence kazanması lazım. Ne yapıyorsun sen ya, neyin peşindesin Allah’ını seversen. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Beyler bakın hangi partiden olursanız olun merkezi hükümet içinde üniversite içinde, buraya TOKİ’nin yapılması yerel yönetimi içinde artıdır. ‘Akıllı olun' dedim ya siz nasıl siyaset yapıyorsunuz? TOKİ ile alakalı böyle bir sorun oldu ama aşılacak. Bir tarafta merkezi hükümet ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var öbür yanda Bölge İdare Mahkemesi bazı şeyler istinafta bozulur.”

REKTÖRÜN İDDİALARI MESNETSİZ

Karaman Belediyesi'nin AKP'li belediye meclis üyeleri de Rektör Namık AK'a yayımladıkları ortak yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Ak'ın iddialarının mesnetsiz olduğunu ifade eden AKP'li meclis üyeleri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi alanına toplu konut yapılması için plan tadilatı talepli konu Sayın Rektör'ün Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi‘nde göreve başlamasından önce Karaman Belediye Meclisi gündemine gelmiş ve talep oybirliği ile ret edilmiştir. Karaman Belediye Meclisi gündemine gelen ve oybirliği ile ret edilen konu sohbet esnasında açılmış ve Meclisimizin ret gerekçeleri Sayın Rektöre sözlü olarak ifade edilmiştir. Mevcutta Üniversitenin eğitim faaliyetlerinde alana ihtiyacı var iken 44.000 m² ‘lik Üniversite alanına toplu konut yapılmasının istenmesini anlayabilmiş değiliz.

“SİYASETE MEYDANINA ÇIK”

Yayımladıkları ortak metinde Rektör Ak'ı özür dilemeye çağıran AKP'li meclis üyeleri, şunları söyledi:

– Sayın Rektör’ün söylediğini iddia ettiği “Bana bak, akıllı olun” şeklindeki asılsız ifadeleri kendisine iade ediyoruz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada namuslu, vicdanlı, şeffaf ve aklı başında siyaset yapmaya devam edeceğiz. Siyaseti çok seviyor ise cübbesini çıkarıp siyaset meydanına çıkmasını ve kendisini ispat etmesini tavsiye ediyoruz. Bizleri bu göreve seçen Karaman halkından, kamuoyundan ve bütün belediye meclis üyelerinden özür dilemeye davet ediyoruz.