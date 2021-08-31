AKP’lilerin yüzde 37,6’sı Taliban’a karşı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’nin, Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok” açıklaması ve Taliban ile görüşülebileceğini söylemesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Metropoll Araştırma da, vatandaşlara, “Türkiye, Afganistan’daki yeni Taliban rejimini resmi olarak tanımalı mıdır?” diye sordu. MHP'ye oy verenlerin yüzde 60.1'i, AKP seçmeninin ise yüzde 37.6’sı Türkiye’nin Taliban’ı resmi olarak tanımaması gerektiğini belirtti.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Büyük bir bölümü Taliban hakimiyetine giren Afganistan’dan insan hakları, kadın haklarıyla ilgili vahim haberler gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın önceki haftalarda yaptığı bazı açıklamalar kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

“TÜRKİYE'NİN TALİBAN'IN İNANCIYLA TERS BİR YANI YOK”

Erdoğan, Mehmetçiğin Kabil Havalimanı güvenliği için Afganistan’da göreve devam edebileceği yönündeki açıklamalarını yaparken, Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla ters bir yanı olmadığını savunmuştu. Erdoğan, “Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika'yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok, ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” demişti.

“TALİBAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ”

Erdoğan, daha sonra katıldığı bir televizyon programında da, Taliban ile görüşülebileceğini söylemiş ve Taliban'ın “ılımlı” açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirmişti. Erdoğan, “İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin itidalli ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir. Daha dikkatlidir ve bizimle olan ilişkilere yaklaşımı çok daha hassastır. Temenni ediyorum ki bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, daha sonra yaptığı bir açıklamada da Taliban’la 3,5 saatlik bir görüşmenin gerçekleştiğini açıklamıştı.

HALKIN YARISINDAN FAZLASI TALİBAN'IN RESMEN TANINMAMASINI İSTİYOR

Bu açıklamaların ardından Metropoll Araştırma, vatandaşlara, “Türkiye, Afganistan'daki yeni Taliban rejimini resmi olarak tanımalı mıdır?” diye sordu. Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve CEO’su Özer Sencar'ın paylaştığı sonuçlara göre halkın yarısından fazlası Taliban rejiminin resmen tanınmasına taraftar değil. AKP seçmeninin de yüzde 37.6'sı Türkiye'nin Taliban'ı resmi olarak tanımaması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'nin Taliban'ı resmi olarak tanıması gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 21.3.

PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

Araştırmaya göre, seçmenlerin cevaplarının partilere göre dağılımı ise şu şekilde:

AKP seçmeninin yüzde 28.9'u “Evet, tanımalıdır” derken, yüzde 37.6'sı “Hayır, tanımamalıdır” yanıtını verdi. Yüzde 33.5'i ise “Fikrim yok/cevap yok” dedi.

CHP seçmeninin yüzde 13.9'u “Evet, tanımalıdır” derken, yüzde 67'si “Hayır, tanımamalıdır” yanıtını verdi. Yüzde 19.1'i ise “Fikrim yok/cevap yok” dedi.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 15.5'i “Evet, tanımalıdır” derken, yüzde 65.3'ü“Hayır, tanımamalıdır” yanıtını verdi. Yüzde 19.2'si ise “Fikrim yok/cevap yok” dedi.

HDP seçmeninin yüzde 13.4'ü “Evet, tanımalıdır” derken, yüzde 70'i “Hayır, tanımamalıdır” yanıtını verdi. Yüzde 16.6'sı ise “Fikrim yok/cevap yok” dedi.

MHP seçmeninin yüzde 32.3'ü “Evet, tanımalıdır” derken, yüzde 60.1'i “Hayır, tanımamalıdır” yanıtını verdi. Yüzde 7.6'sı ise “Fikrim yok/cevap yok” dedi.

Saadet Partisi seçmeninin yüzde 30.2'si “Evet, tanımalıdır” derken, yüzde 67.4'ü “Hayır, tanımamalıdır” yanıtını verdi. Yüzde 2.4'ü ise “Fikrim yok/cevap yok” dedi.